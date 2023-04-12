美菲歷來最大聯合軍演 惹制華揣測

《日經亞洲》報道，菲美第38屆年度「肩並肩」（Balikatan）軍演於本月11至28日舉行，有1.22萬名美軍和5400名菲軍參與，人數幾乎是去年的兩倍，演習內容包括海上安全、兩棲行動、實彈演練、城市和空中行動、網絡防禦、反恐和人道援助等。演習期間，美菲部隊會演練炸沉一艘退役船舶。

報道稱，隨着華府正擴大美軍在菲軍事部署，菲律賓早前宣布向美軍增加多4座基地的進出權限，新增地點面向台灣和具爭議的南海，這兩個地緣政治熱點在中美區內角力中尤為重要。總部位於華府的顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）高級顧問兼研究與分析部副總監鄧斯特（Charles Dunst）說：「美菲希望向中國大陸釋出阻嚇信息，主要針對台灣議題，也涉及南海問題。」

美菲7年首度外長防長「2+2」

另外，美國國務卿布林肯周二會聯同國防部長奧斯汀，在華盛頓與菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）等人作「2+2」對話，是美菲7年來首次舉行外長與防長2+2聯合會談。

（日經亞洲/法新社/新華社）