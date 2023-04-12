肯塔基州銀行職員槍殺5同事 Ig直播

25歲白人槍手疑報復被炒

周一早上大約8時半，位於路易斯維爾市中心的老國民銀行（Old National Bank）對顧客開放前半小時，25歲白人男子斯特金（Connor Sturgeon）持AR-15半自動步槍從會議室開始開槍，並且通過社交媒體Instagram直播經過。其間，部分職員躲進金庫反鎖自保和與警方保持聯絡。事發3分鐘後警員抵達，雙方交火，斯特金被擊斃。Instagram母公司Meta表示，接獲警方通知後已迅速刪除涉事直播片段。

斯特金曾在該銀行3次暑期實習，其後正式入職，負責投資組合等業務。CNN引述執法消息人士報道，他事前留下寫有詳細計劃的字條給雙親和一友人，表示雖然努力融入工作團隊，但正面臨解僱。警方在調查其犯案動機。

事件釀3男2女另加槍手死亡。5名受害者年齡40至64歲，都是銀行職員，包括身為肯塔基州長和路易斯維爾市長好友的63歲銀行高級副總裁埃利奥特（Thomas Elliott）。至於9名傷者中，26歲警察威爾特（Nickolas Wilt）頭部中槍，接受過腦部手術後仍然危殆，但情况穩定。他是警隊初哥，3月31日剛從學堂畢業。

美國總統拜登在Twitter稱「槍擊案」是「毫無意義的槍械暴力行為」，並質問國會裏的共和黨人「要犧牲多少美國人」才肯支持槍管保護國民。

（WLKY/CNN/BBC）