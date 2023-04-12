脫歐重掀動盪 北愛政經陷困

「北愛問題」（the Troubles）逐漸重燃的一大導火線是2016年英國脫歐公投過關，一方面北愛民眾實際上支持留歐多於脫歐，另一方面英國脫歐喚醒北愛「邊界」爭議，《貝爾法斯特協議》不直接涉及邊界問題，但有提到移除邊界所有安全設施——英歐其一攻防正是因為英國須離開歐洲單一市場和關稅同盟，北愛與愛爾蘭面臨重現人口和貨物流動的「邊界」。

邊界問題致政府難產財案卡關

英方很早已承諾人口流動不受影響，但圍繞涉及貨物流動的海關檢查問題，直至2020年《北愛議定書》才達成一致，後者變相在愛爾蘭海劃出「事實上的」海關邊界，以確保愛爾蘭島南北並無海關檢查或控制，卻令北愛親英派大感不滿，去年英方尋求單方面修改《北愛議定書》部分內容，又惹來愛爾蘭以至歐盟反彈，延至今年2月才達成新協議。

北愛局勢近年更見混亂，去年5月北愛議會（Stormont）選舉，新芬黨首度成為最大黨，但原最大黨、親英派民主統一黨（DUP）拒絕合組政府，明言為抗議英國脫歐協議安排，會無限期妨礙北愛議會運作。這不但令《貝爾法斯特協議》核心所在的親英和親愛兩派的權力分享制度無法實行，甚至令年度財政預算案無法通過，導致北愛政府陷入無序狀態。雪上加霜的是，北愛因英國脫歐失去大筆來自歐盟援助弱勢的資金。在這情况下，北愛一些醫院、學校和社區組織不得不削減服務和人手。

警官遭槍襲 「暴力30年」創傷未去

更危險的是，北愛問題時期（1968至1998年，其間約3600人喪生）惡名昭著的暴力手段有重現風險。今年2月，偵緝總督察卡爾德威爾（John Caldwell）休班期間在兒子面前被兩名蒙面槍手連開多槍，幸未致死，是25年來最高級遇襲警官。有《貝爾法斯特協議》生效後出生的「和平嬰兒」世代中人承認，「北愛問題」的創傷始終未有遠去。

（Politico歐洲版/華爾街日報/CNN/BBC）