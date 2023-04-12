拜登「尋根」 歷史訪問愛爾蘭島 今北愛演說紀念和約25周年 後重踏先輩居地

擁有愛爾蘭血統、信奉天主教的拜登當地時間周二晚抵達北愛首府貝爾法斯特，是10年來首度訪問北愛的美國總統，英國首相辛偉誠會親自迎接，兩人周三再度會談，之後拜登會發表演說，紀念美國有份斡旋促成的《貝爾法斯特協議》簽署25周年。《金融時報》報道，拜登會強調北愛在英國脫歐後，仍能進入英國和歐盟市場的獨特地位，使之成為一個具吸引力的營商之地。英國廣播公司（BBC）亦稱，拜登會談及美國如何能幫忙支持北愛的「巨大經濟潛力」。北愛統派民主統一黨（DUP）去年5月起抵制北愛議會及政府，抗議英國脫歐後的《北愛爾蘭議定書》，儘管辛偉誠2月與歐盟達成「溫莎框架」的新協議，以解決脫歐後與歐盟有關北愛的貿易爭端，但DUP要求更多修改，保護北愛在英國的地位。

北愛恐襲威脅升級 加強保安

英國對於拜登到訪的保安不敢怠慢。軍情五處（MI5）上月底將北愛的恐怖主義威脅等級，從「顯著」（substantial）升至「嚴重」（severe），表示攻擊極有可能發生。在拜登抵達貝爾法斯特前夕，北愛第二大城市倫敦德里（Londonderry，又稱德里(Derry)）周一有共和派人士非法遊行，其間有人向警車擲汽油彈。北愛當局加強戒備，警方加派300名警員協助保安，工作人員則在貝爾法斯特市中心準備，包括揭起路面渠蓋檢查以防炸彈。

愛爾蘭總理歡迎拜登「回家」

拜登在北愛停留少於24小時，他周三在貝爾法斯特演說後，會前往愛爾蘭首都都柏林，與總統希金斯（Michael D. Higgins）和總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面，並會在國會演說。瓦拉德卡上周稱，拜登到訪是一個「慶祝和更新美國與愛爾蘭的強大政治、經濟和個人關係的機會」，並「歡迎這名愛爾蘭裔美國總統回家」。

16直系先輩 10來自愛爾蘭

根據愛爾蘭家族史中心資料，拜登16名直系先輩中，有10人（主要是母系）來自愛爾蘭，雖然其他美國總統如甘迺迪、列根以至奧巴馬都有一定愛爾蘭血統，但拜登可算是美國歷來「最愛爾蘭」的總統。拜登在從政期間對此亦十分自豪，不時提及自己的愛爾蘭血統，又喜歡引用愛爾蘭詩人的作品。BBC記者曾請他向BBC說幾句話，他回應：「BBC？我是愛爾蘭人！」暗示英國和愛爾蘭有異，被視為拜登重視自己愛爾蘭血統的主要佐證。

BBC報道，拜登訪愛爾蘭期間，會到東北部的勞斯郡（County Louth）和西北部的梅奧郡（County Mayo）「尋根」，並探訪其遠房親戚和發表講話。愛爾蘭人視拜登到訪是回鄉之旅，街頭出現不少拜登肖像告示牌。勞斯郡小鎮卡靈福德（Carlingford）是拜登外高祖父（高祖父即祖父的祖父）1840年代往美國展開新生活前的舊居地。

拜登此行不會與英王查理斯三世會面，其夫人吉爾下月會出席英王加冕典禮。白宮上周表示，拜登將在「不久將來」國事訪問英國。

（金融時報/BBC/衛報/獨立報/新聞週刊）