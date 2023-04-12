華府泄密文件冰山一角 疑源自20成員網上群組

【明報專訊】近期逾百份美國國防文件外泄事件被形容為華府多年來最嚴重國安疏漏，引發餘波亦衍生疑團未解。荷蘭偵查報道網媒Bellingcat調查這宗「泄密門」源頭，發現外泄可能起源於一個有約20名活躍成員的群組，而目前曝光的文件可能只是冰山一角，部分文件可能在今年1月之前就已在網上流傳。截稿前，原發者身分和目的仍未確定，但美國國防部表明「泄密門」披露「高度敏感、機密」材料構成國家風險。同時由於內容涉及美國監聽韓國、以色列等友好國家，促使美國須澄清和修補關係。
Bellingcat周日（9日）發表報道，從《紐約時報》上周四（6日）發表的「泄密門」內容逆向追溯，發現相關文件圖片檔案起碼於今年1月13日已見於遊戲玩家聊天平台Discord的伺服器WowMao。不過，那都是挪自同一平台另一伺服器Thug Shaker Central的「冰山一角」；據Discord用戶稱，原載於Thug Shaker Central、現已刪除的檔案數量要多得多。
Thug Shaker Central是一個約有20名活躍成員、緊密聯絡的群組。用戶立場傾向保守、種族歧視和種族主義，但沒有特別的地緣政治性質。他們對影像遊戲、音樂、東正教有興趣，也是YouTuber「Oxide」（偏重武器與軍事隨身物品短片）的粉絲。
英媒：半年前已有檔案流出
《衛報》報道也指Thug Shaker Central是由「Oxide」追蹤者成立，去年10月出現首批泄密檔案，最近一批是3月初。上載的管理員在Thug Shaker Central，另設一個圍繞俄軍侵烏、喚作「熊對豬」的頻道。
美聯社找到該聊天室一員，指該原上載者綽號O.G.，他公開文件似為吸引群組成員注意而非關乎意識形態。該受訪者稱要是O.G.被捕，他將代為公開手上全部數以百頁計的文件副本。
已知的泄密文件許多與俄軍侵烏有關，包括最新被披露指埃及有意向俄軍供武器（見另稿），亦有內容顯示華府有蒐集或截取以色列、韓國等盟友的政府情報，意味美國自2013年斯諾登事件以來，並未停止監控盟友的做法。
涉韓外泄文件 兩國皆指多偽造
如何向盟國交代是拜登政府須面對的議題。澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）稱泄密事件可能會破壞盟友之間的信任。不過，韓國總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝昨表示，美國防長奧斯汀周二與韓國防長李鍾燮電話會談，雙方一致認為外泄有關韓國的文件「有相當多內容為偽造」，但他謂美國對韓國的間諜行為不會損害雙邊關係，因美國是擁有最佳刺探情報能力的國家，且與韓「幾乎分享每一範疇的情報」。