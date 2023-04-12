華府泄密文件冰山一角 疑源自20成員網上群組

Bellingcat周日（9日）發表報道，從《紐約時報》上周四（6日）發表的「泄密門」內容逆向追溯，發現相關文件圖片檔案起碼於今年1月13日已見於遊戲玩家聊天平台Discord的伺服器WowMao。不過，那都是挪自同一平台另一伺服器Thug Shaker Central的「冰山一角」；據Discord用戶稱，原載於Thug Shaker Central、現已刪除的檔案數量要多得多。

Thug Shaker Central是一個約有20名活躍成員、緊密聯絡的群組。用戶立場傾向保守、種族歧視和種族主義，但沒有特別的地緣政治性質。他們對影像遊戲、音樂、東正教有興趣，也是YouTuber「Oxide」（偏重武器與軍事隨身物品短片）的粉絲。

英媒：半年前已有檔案流出

《衛報》報道也指Thug Shaker Central是由「Oxide」追蹤者成立，去年10月出現首批泄密檔案，最近一批是3月初。上載的管理員在Thug Shaker Central，另設一個圍繞俄軍侵烏、喚作「熊對豬」的頻道。

美聯社找到該聊天室一員，指該原上載者綽號O.G.，他公開文件似為吸引群組成員注意而非關乎意識形態。該受訪者稱要是O.G.被捕，他將代為公開手上全部數以百頁計的文件副本。

已知的泄密文件許多與俄軍侵烏有關，包括最新被披露指埃及有意向俄軍供武器（見另稿），亦有內容顯示華府有蒐集或截取以色列、韓國等盟友的政府情報，意味美國自2013年斯諾登事件以來，並未停止監控盟友的做法。

涉韓外泄文件 兩國皆指多偽造

如何向盟國交代是拜登政府須面對的議題。澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）稱泄密事件可能會破壞盟友之間的信任。不過，韓國總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝昨表示，美國防長奧斯汀周二與韓國防長李鍾燮電話會談，雙方一致認為外泄有關韓國的文件「有相當多內容為偽造」，但他謂美國對韓國的間諜行為不會損害雙邊關係，因美國是擁有最佳刺探情報能力的國家，且與韓「幾乎分享每一範疇的情報」。

（Bellingcat/衛報/彭博社）