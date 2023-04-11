要男童啜舌遭非議 達賴道歉

印度傳媒報道，87歲的達賴當時在位於喜馬偕爾邦麥克勞德甘杰（Maclodganj）的寺廟出席活動。片段顯示男童提出擁抱達賴獲准，他上台後，達賴指一指自己的面頰，說：「首先這裏。」男童其後擁抱達賴並吻他面頰。達賴接着指自己的嘴唇，說：「然後我覺得這裏也可以」，並扶着男童的下巴跟他嘴貼嘴。兩人額頭相碰後，達賴突然伸出舌頭，說：「並且啜我的舌頭。」但男童沒有照做，只吐了吐舌靠近，然後離開。

片段公開後，不少網民在Twitter批評達賴的行為「惡心」，應以戀童癖罪行拘捕，亦有網民批評片中可看見在場其他人鼓掌及微笑，同樣令人不安。不過，亦有網民引述英國廣播公司（BBC）一篇報道，指吐舌頭在西藏是一種問候方式，其傳統可追溯至公元9世紀。

疑涉藏人「吐舌禮」惹誤會

達賴的辦公室昨天發表聲明，表示達賴希望就其言行「可能導致的傷害」向男童和其家人道歉。

今次並非達賴首次言行惹爭議，2019年他曾表示將來其繼任人若是女性就必須有吸引力，他其後就言論道歉。

（BBC/印度斯坦時報/First Post/news.com.au）