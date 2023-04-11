也門9年內戰露曙光 和平方案最快兩周出爐

沙特駐也門大使賈比爾（Mohammed Al Jaber）周日率領代表團抵達薩那總統府，獲胡塞武裝最高政治委員會主席馬斯哈特（Mahdi al-Mashat）接見，為沙特率海灣國家聯軍2015年3月介入也門內戰、協助也門政府反擊胡塞武裝以來的第一次。知情人士表示，沙特官員已連日在利雅得跟也門「總統領導委員會」成員商討和談草案。沙特和也門官員表示，他們雙方經連番閉門磋商，於3月已達成限期迄今年10月的停火協議草案。胡塞武裝亦承諾循政治談判化解衝突。

休戰半年 商重開基建組閣

由胡塞控制的也門通訊社沙巴（SABA）報道，馬斯哈特周日與沙特和充當「和事老」的阿曼代表團會商，謀求敲定永久和平計劃。知情人士告訴彭博社，新方案可望於兩周內、伊斯蘭齋戒月結束前公布。按計劃，先是休戰半年，主要道路重開，撤銷全部飛行和港口限制；繼而是也門各方展開和談，商討裁減武器、組織內閣和「總統領導委員會」（也門人民合法代表）、統合中央銀行，並將設立兩年過渡期。

路透社則引述消息人士說，沙特與胡塞的談判將聚焦於全面重開胡塞控制的港口和沙特聯軍控制的薩那機場、恢復公務員支薪、重建安排和外國部隊撤出的時間表。美聯社引述消息稱，談判包括胡塞容許政府控制區出口石油、用石油與天然氣收入支付軍隊等公務員薪酬，以及解封也門政府軍控制的第三大城市塔伊茲（Taiz）。

沙特伊朗復交 代理人戰爭轉機

遜尼派中央政府和什葉派胡塞武裝這9年內戰期間，逾15萬人死於戰事，逾22萬人死於戰爭引發的饑荒疾病，造成了聯合國形容的「全球最嚴重人道危機」。胡塞不時動用無人機和導彈攻擊沙特，令石油市場動盪。由於胡塞武裝與政府軍各獲伊朗、沙特支持，這場內戰被形容是「代理人戰爭」。雙方大約一年前宣布臨時停火協議後，也門境內實際敵意已顯著降低。儘管協議去年10月到期，但停火基本上維持。隨着中國上月促成伊朗與沙特復交，地區緊張局勢進一步緩和。

不過，關注戰爭問題的布魯塞爾智庫國際危機組織的也門專家納吉（Ahmed Nagi）表示，伊朗與沙特復交雖然推動了沙特與胡塞武裝談判，但鑑於形勢複雜、涉事各方懷不同期望，要定出也門永久和平路線圖並非易事。

（路透社/彭博社/NPR）