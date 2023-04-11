拜登到訪前 北愛搗炸彈陰謀

紀念貝爾法斯特協議簽署25周年

隨着愛爾蘭及英國政府準備慶祝結束北愛衝突的協議簽訂25周年，北愛當局3月28日將恐襲警戒級別從「顯著」提升到「嚴重」。英國《每日郵報》周日報道，指反對該協議的恐怖組織最近數周加強了活動，在此背景下，警方日前搜查德里。《貝爾法斯特電訊報》周日引述消息報道，英國陸軍拆彈小隊亦有在場。

消息人士稱，當局在尋找可用於製造炸彈的零件，並認為新愛爾蘭共和軍計劃在拜登到訪時發動某種襲擊。《貝爾法斯特電訊報》另引述消息報道，指新愛爾蘭共和軍領袖梅隆（Thomas Mellon）要求以「引人注目」方式令拜登之行黯然失色，但由於當局的搜查行動，梅隆可能最終只得退而求其次，謀求在復活節星期一引起騷亂，惟《每日郵報》指當局的行動相信已瓦解相關襲擊陰謀。

新愛爾蘭共和軍在約10年前組成，為近20年前解散的愛爾蘭共和軍的延續，至於梅隆則在軍情五處（MI5）的恐怖主義監察名單之列。拜登上月28日被問及有否擔心提升警戒級別會影響行程時，他稱：「不會。他們無法阻止我。」

北愛問題（the Troubles）指1968年起北愛當中支持與愛爾蘭統一、天主教徒為主的「民族派」發起平權運動，跟新教徒為主的親英「聯合派」爆發持續約30年的暴力衝突。到1998年4月10日，英國、愛爾蘭及北愛大部分政黨簽署《貝爾法斯特協議》，由愛爾蘭及北愛分別公投通過，令造成逾3500人死亡的衝突告一段落；美國當年曾有份斡旋協議。

（法新社/每日郵報/獨立報）