外交、經濟求平衡 法德對華考量不同

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅今年2月訪問歐洲一星期，是中共二十大後中國最高級別的官員出訪歐洲。他在訪問期間就表明，中、歐是多極化世界的兩大力量、兩大市場和兩大文明，有必要、也有能力為世界提供更多的穩定性和正能量，並支持歐洲戰略自主。歐盟兩大國德國和法國的領袖亦多次表明會繼續與中國保持對話，德國總理朔爾茨去年11月訪問中國，法國總統馬克龍亦剛訪華。

推動歐洲自主 vs. 經濟依賴

亞洲協會政策研究院（ASPI）外交政策資深學人勒科爾（Philippe Le Corre）本月發表文章稱，中國自新冠疫情後致力恢復外交活動，在中美關係低迷下，北京高層認為有必要藉歐盟作為外交戰略起跳的一部分，而法德兩大國正是恢復對話的切入點。不過，法德兩國的對華考量並不相同。中國是德國的最大貿易伙伴，德國也是中國在歐洲的最大貿易伙伴，經濟依賴性甚重；法國對華經濟關係近年則正逐步減弱，貿赤擴大，投資減少，不少法資公司也因為中國的「清零」政策和政治風險等因素而陸續撤出中國，包括家樂福（Carrefour）、阿爾斯通（Alstom）和歐尚（Auchan）等。馬克龍今次訪華的重點，是試圖推動歐洲自主方略，在美國對華強硬路線以外找出「第三條路」。

對華立場兩共通之處

雖然如此，勒科爾認為，朔爾茨和馬克龍在對華立場上有兩個共通之處：一是在經濟上與中國脫鈎既危險也對自身不利，歐洲不應追隨美國的鷹派方向；二是歐中關係的發展在短期內很視乎中國在俄軍侵烏上的立場。有關方向在歐盟委員會主席馮德萊恩3月底時首次發表其中國政策內容大致相近。

（綜合報道）