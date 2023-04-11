高敬文：如烏戰事關中國 台海若戰「也事關歐洲」

【明報專訊】知名法國漢學家、香港浸會大學政治及國際關係學系榮休教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）接受本報電郵訪問時表示，他「完全不同意」馬克龍的說法，強調「台海戰爭也會是我們的戰爭」。Politico歐洲版的報道在Twitter的西方國際關係評論圈子引起熱議，許多對華鷹派或立場較強硬的西方專家都有類似高敬文的批評，但法國前駐美大使則質疑批評者無視法國可以有獨立的外交判斷和政策。
「我們不是美國的追隨者而是美國的盟友，作為盟友我們同時有權利和責任。任何在台灣海峽的戰爭都會是我們的戰爭。近期的北約會議已確認這重要真相。」高敬文表明不贊同馬克龍的觀點，他以俄軍侵烏為例，「烏克蘭的戰爭屬每個人的戰爭，包括中國」。他質疑馬克龍嘗試建立的戰略自主「引起分歧」（divisive），因它過於遠離和反對美國，其他同屬北約成員國的歐洲大國都不會同意他，歐盟委員會及其主席馮德萊恩也不然。
馬克龍堅稱帶同馮德萊恩訪華是展示歐洲對華政策團結，但高敬文批評此舉「並非為加強歐盟，而是加強法國在歐盟的角色，損害跨大西洋同盟團結，在我看來（還損害了）歐洲融合」，反令歐洲面對中國時地位變弱。
學者創新詞「Macroning」諷對華依賴
類似批評馬克龍的觀點，在西方國際關係評論界於Twitter上的留言甚為普遍。早在烏戰前後，馬克龍的姓氏已被網民製作成新動詞macronete，諷刺他「看來極為擔心局勢，但實際上什麼都沒做」。在這次訪問後，有學者則借鑑諷刺德國總理朔爾茨的Scholzing一詞創作「Macroning」，解釋為「蓄意增加其對中國的依賴性，同時教訓歐洲伙伴天真，有需要提升歐盟的戰略自主程度」。
法前駐美大使：法美同盟不涵亞洲
在歐美專家的猛烈抨擊聲中，法國前駐美大使阿羅（Gérard Araud）帶頭反擊，強調法國跟美國是同盟，但非同一陣線，「如果美國支持烏克蘭，那不是出乎善心而是因為這合乎他們的利益」。他又指這個同盟「並不覆蓋亞洲」。