高敬文：如烏戰事關中國 台海若戰「也事關歐洲」

「我們不是美國的追隨者而是美國的盟友，作為盟友我們同時有權利和責任。任何在台灣海峽的戰爭都會是我們的戰爭。近期的北約會議已確認這重要真相。」高敬文表明不贊同馬克龍的觀點，他以俄軍侵烏為例，「烏克蘭的戰爭屬每個人的戰爭，包括中國」。他質疑馬克龍嘗試建立的戰略自主「引起分歧」（divisive），因它過於遠離和反對美國，其他同屬北約成員國的歐洲大國都不會同意他，歐盟委員會及其主席馮德萊恩也不然。

馬克龍堅稱帶同馮德萊恩訪華是展示歐洲對華政策團結，但高敬文批評此舉「並非為加強歐盟，而是加強法國在歐盟的角色，損害跨大西洋同盟團結，在我看來（還損害了）歐洲融合」，反令歐洲面對中國時地位變弱。

學者創新詞「Macroning」諷對華依賴

類似批評馬克龍的觀點，在西方國際關係評論界於Twitter上的留言甚為普遍。早在烏戰前後，馬克龍的姓氏已被網民製作成新動詞macronete，諷刺他「看來極為擔心局勢，但實際上什麼都沒做」。在這次訪問後，有學者則借鑑諷刺德國總理朔爾茨的Scholzing一詞創作「Macroning」，解釋為「蓄意增加其對中國的依賴性，同時教訓歐洲伙伴天真，有需要提升歐盟的戰略自主程度」。

法前駐美大使：法美同盟不涵亞洲

在歐美專家的猛烈抨擊聲中，法國前駐美大使阿羅（Gérard Araud）帶頭反擊，強調法國跟美國是同盟，但非同一陣線，「如果美國支持烏克蘭，那不是出乎善心而是因為這合乎他們的利益」。他又指這個同盟「並不覆蓋亞洲」。

明報記者