台海政策「拒跟美步調」 馬克龍捱轟 憂捲入「不屬我們」危機 礙歐洲建立戰略自主

上周在中國作國事訪問的馬克龍，上周五（7日）從北京飛往廣州期間，在總統專機上接受Politico歐洲版和兩間法國報章的訪問。其中以Politico歐洲版周日刊登的英語報道引發最多爭議，按稿末的免責聲明，稿件刊登前曾應法國總統府要求「校勘」，對方刪除了「馬克龍甚至更坦白談及台灣和歐洲戰略自主」的內容。然而，最終刊登的馬克龍說法已足以引起巨大風波。

愛麗舍宮「校勘」刪「更坦白內容」

馬克龍2017年在索邦大學的演說上明確提出歐洲應建立「戰略自主」，他在Politico歐洲版的訪問中表明，歐洲面臨的「重大風險」在於「被迫捲入不屬於我們的危機，進而妨礙（歐洲）建立其戰略自主」。他說：「問題在於面對恐懼壓制下，我們相信我們只是美國的跟隨者。歐洲要回答的問題是……加速台灣（危機）是否合乎我們的利益？不。更差的是認為我們歐洲人必然在這議題上淪為跟隨者，跟隨着美國的步調和中國的過度反應行事。」

按《迴聲報》的訪問內容文本，馬克龍對此有更多闡述，例如質問中國自身想在台海問題上採取怎樣的步調，「它是否想要進攻性和侵略性的方式？」他強調歐洲的優先事項「不是在全球各地配合其他國家的議程」。

警告倘中美緊張激化 歐將淪附庸

馬克龍在Politico歐洲版的訪問警告，中美緊張如果變得更激烈，歐洲「將沒有足夠時間或資源去為戰略自主提供資金」，進而淪為「附庸」。他又說：「歐洲人連烏克蘭的危機都無法解決，又如何在台灣問題上令人信服地說：『小心，如果你們做錯事，我們會出面』？」

他坦言歐洲目前在武器和能源上對美國的依賴度有所增加，主張如今必須專注提升歐洲國防產業，又提倡歐洲要減低對「美元治外法權」的依賴——Politico歐洲版提到，這是中俄的主要政策目標，歐洲也有人質疑華府將美元「武器化」，迫使歐洲商界退出第三國以免受到次級制裁。

歐議員批言論「災難」 促合作抗華

在報道刊登後，歐美官員群起批評。愛沙尼亞國會外交事務委員會成員米克爾松（Marko Mihkelson）認為歐洲該和美國一起抗衡中國勢力。波蘭國內安全局發言人扎爾因直言北約須團結一致，「讓歐洲與美國相鬥是死路一條」。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）炮轟馬克龍言論是「災難」，令他失去作為歐洲領袖的資格。

美國共和黨參議員魯比奧在社交平台錄影質問，如果馬克龍主張不應在台灣問題上選邊站的說法真的代表歐洲的立場，則美國應該「作出改變」，讓歐洲自行對付俄羅斯。

保守派《華爾街日報》社評則質疑馬克龍想美國協助歐洲對抗俄羅斯，面對中國在太平洋的敵意卻矢言中立，變相損害美國和日本在西太平洋對中國的威懾，同時助長部分美國政客減少對歐洲的承諾，以更好調配資源應對中國。

（Politico歐洲版/法新社/華爾街日報/紐約時報）