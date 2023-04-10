伊朗裝人臉識別攝影機 捉違頭巾令婦女

未守服飾規範 上月逾百商家被關門

伊朗國家警察總長拉丹（Ahmadreza Radan）上周六接受國營電視台訪問說，警方將通過智能攝影機等器材，識別在公眾場所和私家車內違規不佩戴頭巾的女子，向她們發出列明犯例時間地點的警告，告訴她們若然再犯的法律後果。他說：「從下周六（即本月15日）起，我們將用智能器材識別挪去頭巾的人。在公共場所掀走頭巾的人將先被發警告，再犯將要提堂上庭。」他還表示車內有乘客違反衣著規範的汽車車主，初次亦會接獲警告，若然再犯，其車輛將被沒收。

新措施還將允許警方關閉任何有女員工未遵守頭巾令的企業。伊朗改革派報章《東方日報》（Shargh daily）上周一（3日）報道，在3月有逾100家商舖及企業因沒有「履行伊斯蘭服飾規範」而被關門。

警方聲明表示，不會容忍「任何違反法律的個人或集體行為、行動」。內政部3月30日聲明，把面紗稱為「伊朗民族的文明基礎之一」、「伊斯蘭共和國的實踐原則之一」，在這問題上不容退縮。

1979年伊斯蘭革命後，伊朗便立例要求婦女在公共場所必須遮住頭髮，穿寬鬆的長衣服以掩飾身材。違反者會面臨公開譴責、罰款或逮捕。去年9月，22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）被指違反頭巾規例被道德警察拘捕，其間疑受警暴致死，觸發「頭巾示威」。之後伊朗愈來愈多婦女不顧法定的衣著規範，尤其是拒戴頭巾。人權組織表示，頭巾示威爆發以來已有逾400人死亡及數千人被捕，有被捕者被處決。

（法新社/路透社）