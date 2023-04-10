人道組織協助 被送俄31烏童歸國

打擊非法驅逐烏克蘭兒童問題的人道組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）表示，那批兒童去年由烏克蘭東北部哈爾科夫及南部赫爾松的俄佔區被帶走。經過複雜的拯救行動，兒童上周五從白俄羅斯過境返回烏克蘭。

基輔指近2萬童被送俄

「拯救烏克蘭」創辦人米科拉．庫列巴（Mykola Kuleba）上周六在基輔召開記者會說，那些兒童被帶到俄方所謂的「夏令營」。年約13歲的達莎．拉克（Dasha Rakk）表示和孿生姊妹去年因戰爭而同意離開赫爾松，前往克里米亞一處度假營住幾個星期。抵埗後俄國官員告訴她們將被領養。達莎的母親表示，她自烏克蘭取道波蘭、白俄羅斯和莫斯科，前往克里米亞接回一對女兒。

庫列巴說，有孩童在5個月內轉換5次地點，有兒童說與老鼠蟑螂共處。

根據基輔資料，自俄軍侵烏迄今有約1.95萬烏克蘭兒童被送到俄羅斯，許多據報被安置在院舍和寄養家庭。俄羅斯否認非法驅逐烏童，說是從戰火中拯救他們。

國際刑事法院（ICC）上月向俄羅斯總統普京和俄羅斯兒童權利專員利沃娃-別洛娃發逮捕令，指控兩人綁架烏克蘭兒童。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）