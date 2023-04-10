「泄密門」發酵 華府限敏感情報流通 文件泄烏缺彈藥弱點 美蒐盟友政府資訊

《華郵》引述其中一份網上流傳五角大樓參謀部2月底的評估，稱烏軍將在5月23日前完全失去利用中程防空保護前線的能力，警告在彈藥加速消耗的情况下，所有面對俄軍空中攻擊的守衛能力將受到削弱。另有文件估算烏軍多種防空系統分別將在4月及5月無法正常運作，以及特定種類彈藥將在短期內耗盡，建議烏軍暫時放棄迎擊無人機等較小型威脅，集中對付俄軍戰機和直升機。

東部前線烏軍減攻擊省彈藥

烏克蘭空軍發言人伊赫納特（Yuriy Ihnat）淡化缺少防空彈藥的情况，指防空部署會視戰場情况和俄軍偵察時刻改變，一個月前的情况並不適用於現在。但《華郵》上周六（8日）現場追訪在東部作戰的烏軍「第59機械旅」，過去一天平均發射逾20至30枚榴彈炮，目前卻因不知補給何時送達，每天只向俄軍陣地發炮一至兩枚，有時甚至不攻擊。報道指烏軍雖從西方軍援中獲取不少美軍155毫米榴彈炮彈藥，然而炮具數量不足，同時亦嚴重缺乏本身持有的蘇製榴彈炮炮彈。

一名烏克蘭官員前天向《華郵》表示，美方文件外泄事件已激怒基輔軍政高層，他們一直設法不讓俄方得知烏軍缺乏彈藥等弱點。基輔官員一直強調外泄的文件偽造或經竄改。

另一方面，有文件顯示美國熟知俄軍動向，可提前向盟友作警告。其中一頁文件顯示美國情報界準確知悉俄羅斯國防部下令於今年2月某日轟炸兩處烏軍陣地，另有文件顯示他們滲透得知部分俄軍總參謀部情報局（GRU，別稱格魯烏）和俄僱傭兵集團瓦格納的內部計劃。

百計軍政官員可閱覽 難查外泄源頭

文件反映部分有用的俄烏戰况情報，由被形容為美國最秘密的情報機構「國家偵察局」（National Reconnaissance Office, NRO）的新型衛星蒐集所得，《紐約時報》指外泄內容有可能讓俄羅斯掌握美方蒐集情報的來源，加以封鎖切斷，對烏軍抗俄帶來實際損害。

有美方官員表示，五角大樓過去數天已制定措施限制高度敏感簡報文件在各情報部門間傳閱。其中一人向《華郵》形容新規異常嚴格，反映當局對機密外泄高度恐慌。

首批外泄文件約3月1日最先在美國遊戲論壇Discord出現，近日連同愈來愈多新文件在Twitter等主要社交平台廣傳。美國當局仍未知外泄源頭，但《紐時》引述一名華府高官稱，最少有數以百計美軍及政府官員有權閱覽並互傳這些文件，將難以追查。

俄傭兵被指向土耳其購武 安卡拉拒評

另一方面，外泄事件除被指令美國盟友憂慮未來難獲分享情報外，更有可能觸發外交風波，因外泄文件被指包括披露以色列情報機構摩薩德（Mossad）高層支持該國由司法改革爭議觸發的反政府示威，以及俄國僱傭兵組織瓦格納尋求向北約成員土耳其購買武器。以色列國防官員否認文件內容。土耳其政府發言人拒絕回應跟其相關部分。有歐洲官員則擔心美國未來將收緊限制與盟友分享情報，會令他們「蒙在鼓裏」。

（華盛頓郵報/紐約時報）

（俄軍侵烏）