Netflix「低頭」進軍東南亞 刪內容違「藝術表達」承諾

報道指出，Netflix在北美失去訂閱者，將目光投向亞洲，特別是東南亞新興經濟體。自2020年以來，該公司已在泰國、印尼和菲律賓開設辦事處，並開始磋商進入越南。

6年屏蔽18作品 逾半應東南亞國要求

另外，Netflix去年更新員工指南，指出「藝術表達」（Artistic Expression）是其核心價值之一，「不是每個人都會喜歡或同意我們的服務」，「我們讓觀眾決定什麼適合他們，而不是讓Netflix審查特定的藝術家或聲音」。

不過，東南亞國家的政府一方面歡迎外國投資，另一方面卻試圖控制內容。根據Netflix說法，2016至2021年該公司同意局部或全部屏蔽的18部作品中，逾半是應東南亞國家政府要求。

九段線、越戰史觸菲、越紅線

澳洲劇集《松樹谷的竊聽人生》（Pine Gap）出現中國聲稱擁有主權的「南海九段線」地圖，2021年遭菲律賓政府以侵犯主權為由要求刪除相關內容。在越南，韓劇《小女子》內容去年被指提及越戰的內容歪曲歷史而遭下架。新加坡是全球提出最多下架要求的國家，主要針對被認為美化吸毒的情節。印尼通常審查性小眾內容。

業者：「顧全大局」免遭全盤封殺

一名熟悉Netflix在東南亞營運的串流媒體行業專業人士表示，儘管該公司通常會拒絕下架要求，但有時也認為最好遵守要求，以免整個播放目錄被封殺。3名Netflix前員工表示，Netflix願意遷就東南亞地區的政治敏感議題，而遷就方式不僅體現在應要求下架，還影響到其製作或選取播放版權的內容。

亞洲影視行業協會行政總裁博斯韋爾（Louis Boswell）表示，串流媒體公司一直在努力說服東南亞官員，這些公司不應像傳統的廣播公司或社交媒體平台一樣受到監管。他表示，串流媒體網站上的家長控制和內容警示等工具可以讓用戶「自我監管」，使政府審查變得「多餘」。

（華盛頓郵報）