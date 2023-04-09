網再傳美密件涉中烏部署 美官員憂損害巨大 「五眼聯盟噩夢」

前天在網上匿名留言板4chan出現的新文件，顯示了烏東城市巴赫穆特的戰况。《紐約時報》引述審閱過新一批外泄文件的多名安全專家稱，文件內容不止有關烏戰計劃的高度機密資料，更包含美國政府和軍方有關中國、印太軍事部署、中東以至恐怖主義的簡報材料。有安全專家認為暫時發現的外泄文件「只是冰山一角」。

《華爾街日報》檢閱過數十份新的外泄影像文件，指當中內容除了烏軍軍力部署、美軍等西方部隊援烏的計劃外，還包括被指是向美國防長奧斯汀和美軍參謀長聯席會議主席米利每日簡報的副本、中央情報局（CIA）有關以色列情報機構摩薩德（Mossad）高層的報告，以及韓國政府內部討論對烏克蘭銷售彈藥的情報。大部分文件的標註日期為今年2月。

美料幕後黑手為俄羅斯或親俄分子

路透社上周五引述3名美方官員認為，首批外泄的烏戰涉密文件3月1日起出現在社交平台上，幕後可能是俄羅斯或親俄分子所為，因其中有文件被竄改壓低俄軍的死傷數字，但他們強調這並非正式評估，亦與官方調查無關。

烏克蘭官員表示，這些外泄文件「包含大量假信息」，且看來像是俄羅斯發起的行動，目的是讓人質疑烏克蘭的反攻計劃。烏克蘭前日舉行軍方高層會議，總統澤連斯基也有出席，沒提及文件外泄一事，但當局稱「與會者主要討論防止烏克蘭國防軍計劃外泄的措施」。

（紐約時報/華爾街日報/路透社）

（俄軍侵烏）