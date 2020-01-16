個人化mRNA療法治癌 莫德納指7年內可面世

新冠帶動研究發展 18個月抵15年

莫德納首席醫學官伯頓（Paul Burton）向《衛報》表示，近月經驗顯示mRNA不只應用於新冠病毒及傳染病，亦可應用在各種疾病範疇，包括癌症、心血管病、自體免疫疾病及罕見病症，預料公司最快5年內可提供針對「所有疾病範疇」的mRNA疫苗療法。他指出，10年內科學家可確定疾病的基因病理，再利用mRNA為基礎的技術，以相對簡單的方式編輯並修復。

mRNA分子能指示細胞製造蛋白，而mRNA療法是透過注射包括mRNA的合成物，促使體內細胞產生引發免疫系統攻擊的抗原蛋白。mRNA的癌症疫苗療法便是提醒免疫系統注意患者體內正生長的癌細胞，從而攻擊並將之摧毁，同時不破壞健康細胞。

伯頓表示，莫德納正研發針對不同腫瘤類型的個人化（客製化）癌症疫苗。醫生將先抽取病人的腫瘤組織化驗，以電腦幫助確認腫瘤細胞的特有基因變，以及這些細胞上最有可能觸發免疫反應的不正常蛋白，然後製造最有效的抗原，使之成為個人化疫苗。

今年2月，美國食品和藥物管理局（FDA）已基於近期針對皮膚癌黑色素瘤患者所做的試驗結果，給予莫德納治療該病的個人化癌症疫苗「突破療法」資格，加速審核。另外，莫德納另一款應對呼吸道合胞病毒（RSV）的試驗性mRNA疫苗亦因在最後階段測試中有效對60歲或以上長者預防至少兩種病徵，同獲列為突破療法。伯頓指出，基於新冠疫情的經驗，有信心公司能在新mRNA疫苗療法一旦獲批後，隨即迅速大量生產。

（衛報）