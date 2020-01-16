美墮胎藥對立判決掀政治風暴 得州推翻FDA批准 華盛頓州下令維持流通

「米非司酮」（mifepristone）或稱美服培酮，是美、加、香港等多地供懷孕初期婦女終止懷孕的常用複方口服避孕藥之一，常配合米索前列醇片使用。一批美國宗教團體和反墮胎人士去年11月在得州入稟，質疑米非司酮的安全未經充分驗證，沒有充分考慮到該藥對18歲或以下女孩終止懷孕的風險，FDA已於2000年快速批准使用。維護墮胎權人士譴責翻案之舉「出於政治動機而非基於科學」。

及至上周五，由特朗普任命為聯邦地區法院法官的虔誠基督徒卡奇馬里克（Matthew Kacsmaryk）作出裁決，支持控方論點，鑑於米非司酮的副作用，為公眾利益推翻FDA批准該藥作為「安全和有效藥物」的決定，但判決暫緩一周生效。司法部與米非司酮生產商Danco Laboratories皆指摘判決無理，即晚向其上級的第五巡迴上訴法院提出上訴，但後者向來被視為美國其一最保守的法院。

卡奇馬里克長達67頁的判決書指摘FDA在審批過程上犯下連串法律錯誤，「FDA基於明顯謬誤的論證和不支持其結論的研究，對合法安全關切緘默，違背其法定職責」。卡奇馬里克聲言，很多服米非司酮婦女因失血過多和目睹胎兒組織殘餘物，出現嚴重心理創傷和創傷後壓力。但有法律學者質疑，他選擇性採納支持其「墮胎不安全與傷害墮胎者」結論研究。

兩極角力勢呈最高院裁決

然而，上述裁決作出約1小時後，由奧巴馬委任的華盛頓州聯邦地區法院法官賴斯（Thomas Rice）在另一宗爭取FDA放寬米非司酮限制的訴訟中，裁定米非司酮安全有效，並下令FDA維持該藥流通「現狀」。這判決跟得州法院完全相反，帶來法律危機。得州大學法學院教授弗拉德克（Steve Vladeck）坦言，倘若本周五（14日）未有新裁決，本周六起「我們將現混亂」。

事件勢將引發民主、共和兩黨的另一場政治角力，尤其是墮胎權肯定會成為明年美國大選的政治議題。相關案件可能最終上呈最高法院，但後者去年已推翻美國墮胎權關鍵的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決。

民主黨紛紛炮轟得州裁決，總統拜登指摘決定「剝奪女性基本自由」，批評主審法院越俎代庖，代替審批藥物專家機構FDA來下決定，警告倘若裁決成立，「根本沒有FDA批核的處方可免受這類政治和意識形態的攻擊」。

墮胎診所指暫未受得州裁決影響

美國醫學會主席雷斯內克警告，容許法官干涉FDA基於證據科學評審、建立完善的藥物審批程序，實屬「鹵莽和危險」。墮胎診所則指暫未受到得州裁決影響，即使裁決生效，在FDA下令前仍可繼續處方米非司酮，到被迫停用時，將改為淨用米索前列醇片。

（華盛頓郵報）