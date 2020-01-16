美墮胎藥對立判決掀政治風暴 得州推翻FDA批准 華盛頓州下令維持流通

【明報專訊】美國一款獲食品及藥物管理局（FDA）批准使用已逾20年的常用事後避孕藥「米非司酮」，上周五（7日）引發立場完全對立的兩項裁決，恐激起另一場圍繞墮胎權的政治風暴。在共和黨主導的得州，一名聯邦法官以FDA忽略箇中風險為由，推翻該監管機構對米非司酮的使用批准。在民主黨控制的華盛頓州，另一聯邦法官隨即下令FDA維持「現狀」。事件突顯美國社會對墮胎權的兩極觀念，在目前情况下極可能要提交到現以保守派大法官佔大多數的最高法院，其裁決隨時再次引爆政治動盪。
「米非司酮」（mifepristone）或稱美服培酮，是美、加、香港等多地供懷孕初期婦女終止懷孕的常用複方口服避孕藥之一，常配合米索前列醇片使用。一批美國宗教團體和反墮胎人士去年11月在得州入稟，質疑米非司酮的安全未經充分驗證，沒有充分考慮到該藥對18歲或以下女孩終止懷孕的風險，FDA已於2000年快速批准使用。維護墮胎權人士譴責翻案之舉「出於政治動機而非基於科學」。
及至上周五，由特朗普任命為聯邦地區法院法官的虔誠基督徒卡奇馬里克（Matthew Kacsmaryk）作出裁決，支持控方論點，鑑於米非司酮的副作用，為公眾利益推翻FDA批准該藥作為「安全和有效藥物」的決定，但判決暫緩一周生效。司法部與米非司酮生產商Danco Laboratories皆指摘判決無理，即晚向其上級的第五巡迴上訴法院提出上訴，但後者向來被視為美國其一最保守的法院。
卡奇馬里克長達67頁的判決書指摘FDA在審批過程上犯下連串法律錯誤，「FDA基於明顯謬誤的論證和不支持其結論的研究，對合法安全關切緘默，違背其法定職責」。卡奇馬里克聲言，很多服米非司酮婦女因失血過多和目睹胎兒組織殘餘物，出現嚴重心理創傷和創傷後壓力。但有法律學者質疑，他選擇性採納支持其「墮胎不安全與傷害墮胎者」結論研究。
兩極角力勢呈最高院裁決
然而，上述裁決作出約1小時後，由奧巴馬委任的華盛頓州聯邦地區法院法官賴斯（Thomas Rice）在另一宗爭取FDA放寬米非司酮限制的訴訟中，裁定米非司酮安全有效，並下令FDA維持該藥流通「現狀」。這判決跟得州法院完全相反，帶來法律危機。得州大學法學院教授弗拉德克（Steve Vladeck）坦言，倘若本周五（14日）未有新裁決，本周六起「我們將現混亂」。
事件勢將引發民主、共和兩黨的另一場政治角力，尤其是墮胎權肯定會成為明年美國大選的政治議題。相關案件可能最終上呈最高法院，但後者去年已推翻美國墮胎權關鍵的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決。
民主黨紛紛炮轟得州裁決，總統拜登指摘決定「剝奪女性基本自由」，批評主審法院越俎代庖，代替審批藥物專家機構FDA來下決定，警告倘若裁決成立，「根本沒有FDA批核的處方可免受這類政治和意識形態的攻擊」。
墮胎診所指暫未受得州裁決影響
美國醫學會主席雷斯內克警告，容許法官干涉FDA基於證據科學評審、建立完善的藥物審批程序，實屬「鹵莽和危險」。墮胎診所則指暫未受到得州裁決影響，即使裁決生效，在FDA下令前仍可繼續處方米非司酮，到被迫停用時，將改為淨用米索前列醇片。