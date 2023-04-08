美檢討撤軍阿富汗 歸咎前朝種禍

「前朝無規劃 掣肘拜登撤軍」

12頁的報告摘要提到，特朗普政府2020年2月與塔利班達成的多哈協議，只有撤軍日期，卻沒有執行計劃，使接任的拜登政府備受掣肘，「前總統創造的條件，讓拜登總統執行阿富汗撤軍的選擇嚴重受限。即將卸任的政府沒有提供撤軍或撤離美國人或阿富汗盟友的計劃」。報告摘要提到，特朗普政府「毁壞」難民支援服務和實際上叫停處理特殊移民簽證申請——申請者包括數千名因曾為美國政府工作而尋求撤離的阿富汗人，導致有大量積壓的事務需要跟進。

不過報告亦承認政府應更早開始撤走美僑，「面對惡化的安全形勢，我們現在會先考慮提早撤僑」。白宮國安會發言人柯比同時承認正如報告摘要提到，美軍的情報蒐集存在重大紕漏，導致無法及時了解塔利班的實力、無法預測塔利班有多快攻城掠地，以及不了解阿富汗政府軍有多快潰不成軍等。

特朗普：白宮蠢才散播假資訊

報告摘要發表後，特朗普在社交平台炮轟「白宮的蠢才」在「散播假資訊」，強調「只有拜登要負責」。麥考爾則批評拜登政府撤軍失敗卻「厚顏無恥地文過飾非」。

（紐約時報/法新社/BBC）