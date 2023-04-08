網傳援烏「密件」外泄 美稱調查烏俄斥假資訊

涉密文件被上傳到社交平台Twitter和Telegram，其中Telegram在俄羅斯被廣泛使用。拜登政府的人員忙於刪除網傳內容，但截至6日晚仍未成功。

紐時：拜登政府嘗試刪文不果

部分軍事分析家認為，文件部分內容似乎被修改，誇大美方評估烏軍陣亡人數，同時低估俄軍陣亡人數。這雖可能是俄方在發放假消息，但相關原始內容外泄，仍代表美國援烏情報出現缺口。

一份標註「最高機密」的網傳文件寫有「截至3月1日的衝突情况」。而今年3月1日烏方官員在德國威斯巴登（Wiesbaden）美軍基地參與兵棋推演。美方官員先前表示烏軍可能將於5月左右展開反攻。外泄文件雖沒烏軍具體反攻計劃，但仍能讓外界一窺美烏截至3月1日對烏軍備戰情况的看法。對於俄方戰爭策劃者、戰場將領或情報分析員而言，文件無疑提供許多線索和見解，例如外泄文件提及烏軍消耗海馬斯（HIMARS）高機動性火箭炮系統的速率，但五角大樓從沒公開這類資料。

網傳相片包括西方預期交付烏克蘭的武器時間表、兵力及其他計劃的圖表。分析人士稱，由於網傳文件部分內容看來屬實，俄方應能藉機掌握到武器交付時間表、烏軍集結人數等有價值情報。

《紐時》指文件外泄事件反映美國援烏過程發生重大情報缺口，肯定會影響美烏情報共享。專家稱難以評估文件外泄對戰事影響。軍事分析員指有親俄頻道在分享及轉發簡報，警告稱來自俄羅斯源頭發布的文件可能經選擇性修改來呈現俄方假資訊，應保持警惕。

烏俄雙方則以不同方式指向假資訊戰。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，流傳檔案「絕無烏方反攻行動的實際計劃」，充斥「虛構資訊」，相信是俄方試圖散播恐懼和懷疑的混合戰一部分。撐侵烏的俄羅斯軍事博客則警告不要相信文件任何內容，其中1人指泄密事件或是西方情報部門為誤導俄軍指揮官的所為。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）