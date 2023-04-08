共和黨金主款待逾20年 美大法官未申報惹質疑

搭專機遊艇暢遊印尼9日

ProPublica報道指，托馬斯夫婦屢次接受克羅的旅遊款待，其一例子是2019年搭乘克羅的專機和豪華遊艇旅遊印尼9日，倘按市價支付，旅費超過50萬美元。托馬斯夫婦據報幾乎每年去克羅的紐約私人度假村避暑約一周，還會使用對方私人飛機在國內外出遊，目的地包括克羅的得州牧場。

1991年起就任大法官的托馬斯，2004年曾被《洛杉磯時報》揭發6年內申報收取總值數以萬計美元禮物，遠多於最高法院同僚同期金額。此後18年，托馬斯只申報收取兩份禮物——最近是2015年克羅送贈銅像，價值6484美元，但他從未申報旅遊款待。ProPublica形容，克羅向托馬斯贈禮的規模和頻密程度，在美國最高法院現代史上前所未見，報道引述的專家也質疑他有利益衝突之嫌。克羅是共和黨候選人和與司法相關事項的重要金主。克羅回應查詢表示，他與托馬斯1996年起相交的朋友，否認有圖謀在任何司法或政治事情上影響對方。

專家對托馬斯此舉有否違法意見不一，畢竟最高法院不像低層級法院，受任何行為準則約束，規範法官接受餽贈的聯邦法也存模糊地帶。

托馬斯：獲告知毋須申報

民主黨籍的參議院司法委員會主席德賓稱，其委員會將據報道「採取行動」。他指美國「最高級的法院不該有最低級道德標準」，托馬斯的行為「完全不符合美國人民對任何公務員的道德標準，更不用說最高法院的法官」。

按照聯邦法例，最高法院大法官須每年申報他與配偶的財務狀况，又被禁接受法庭事務相關人士的禮物，受餽贈上限僅數百美元，但「個人款待」如下榻親友住所、飯局、使用私人飛機等除外。新修訂的上述規則3月14日生效，要求法官申報餽贈種類、由友人支付度假村等商用物業住宿費。

（ProPublica/華盛頓郵報/彭博社）