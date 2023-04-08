海纜之爭見中美壁壘先兆

智庫學者：傳送須先批准 更易受中美監控

其一參與中國EMA海底網絡電纜項目的電訊公司高管向路透社形容，中美兩邊就像「利用互聯網通訊頻譜武裝自己」。報道引述美國智庫蘭德公司（RAND）防務研究員希思（Timothy Heath）認為，世界像正步入分別由中美兩國主導的互聯網生態系統，各國可能將被迫二擇其一，固化世界分裂，並勢拖慢推動全球經濟發展的網上銀行、GPS系統等工具的發展，令他們變得不可靠，「當美中雙方在資訊科技領域上『脫鈎』加劇，全球商貿等基本功能將愈難展開」。

德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）資訊科技政治分析師哈麥迪（Antonia Hmaidi）則指出，現今互聯網之所以有效高速運行，全有賴無論終端在何處，資訊數據都經多條不同線路壓縮傳送。她表示數據如必須經華盛頓和北京批准的路線傳送，將使兩國更容易操縱和監控這些數據，互聯網用戶將承受服務變差，這將令世界各地民眾變得更難互動和做生意。

（路透社）