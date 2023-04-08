海纜之爭見中美壁壘先兆

【明報專訊】中美角力常被指可能令世界進入新冷戰，路透社報道的海纜之爭也許正是先兆。有專家分析認為，美國和中國分別支持的歐亞海底通訊電纜項目並行發展的情况前所未有，認為這是未來10年全球互聯網基建分裂的早期迹象，指過去網絡有效發展受益於多線路互通，憂慮數據和資訊必須經中美兩國政府准許的路線傳送，不但損及互聯網服務質疑，影響交流和營商，更可能令中美更容易監控。
智庫學者：傳送須先批准 更易受中美監控
其一參與中國EMA海底網絡電纜項目的電訊公司高管向路透社形容，中美兩邊就像「利用互聯網通訊頻譜武裝自己」。報道引述美國智庫蘭德公司（RAND）防務研究員希思（Timothy Heath）認為，世界像正步入分別由中美兩國主導的互聯網生態系統，各國可能將被迫二擇其一，固化世界分裂，並勢拖慢推動全球經濟發展的網上銀行、GPS系統等工具的發展，令他們變得不可靠，「當美中雙方在資訊科技領域上『脫鈎』加劇，全球商貿等基本功能將愈難展開」。
德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）資訊科技政治分析師哈麥迪（Antonia Hmaidi）則指出，現今互聯網之所以有效高速運行，全有賴無論終端在何處，資訊數據都經多條不同線路壓縮傳送。她表示數據如必須經華盛頓和北京批准的路線傳送，將使兩國更容易操縱和監控這些數據，互聯網用戶將承受服務變差，這將令世界各地民眾變得更難互動和做生意。