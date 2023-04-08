路透：華企鋪海纜連歐亞 抗美遏制 從香港經海南省到法國 最快2025年底投入服務

路透社上月底才發表專題報道，提到美國出手阻撓中電信、中移動和中聯通參與「東南亞-中東-西歐六號光纜」（SeaMeWe-6）項目。最新報道則指，這些中企被踢出局後開始籌劃新的EMA項目，期望今年內敲定最終合約，將由中國華海通信（HMN Tech）承建，預計後年年底可投入服務。消息又表示3間電訊公司將佔有EMA的逾半新股份，同時尋求外國電訊商加入使用：他們今年已分別與法國Orange SA、巴基斯坦PTCL、埃及Telecom Egypt，以及科威特K.S.C.P.的沙特子公司合共4間國外電訊商簽署諒解備忘錄（MoU），同時正與新加坡國營電訊公司Singtel洽談，又邀請其他亞洲、非洲及中東國家的電訊商加入出資參與或使用EMA電纜。

消息人士指，前身公司由華為佔有大部分股分的華海通信，將會在興建這條海纜上得到中國政府的補貼。上述企業皆未有回覆路透社的查詢。

EMA保華電訊商影響力

其一參與交易的人士認為，EMA會令中國在跟美國的電纜競爭之中，取得戰略上的優勢，指出一來華府不願看到有超快速的新互聯網連接中國大陸和香港到全球其他大部分地區，二來EMA令中國的國營電訊商未來即使被排除在美國主導項目之外，仍可享有更大的影響範圍和保護。

路透社有關美國出招的專題報道指出，華府過去4年在亞太地區至少介入了6宗的私人海底電纜交易，包括尋求阻止中資企業承建或營運牽涉美國戰略利益的海纜項目，包括造價6億美元的SeaMeWe-6項目，據其說法是防止中方截取通訊數據。

SeaMeWe-6項目2020年時原屬意由華海通信承建，惟美國國務院親自介入，由至少6國的美國大使去信有份投資電纜的各國電訊商「威迫利誘」，美國商務部2021年底更以「試圖獲取美國技術協助中國解放軍現代化」為由制裁華海通信，促使外國電訊商改選美國承建商SubCom中標。中電信和中移動其後退出項目。

京未評項目 稱鼓勵華企海外投資

路透社最新報道引述中國外交部聲明指，北京「一向鼓勵中國企業進作海外投資和合作」，聲明未有直接評論EMA海纜項目，但表明反對美國違反海底電纜合作的國際慣例，呼籲停止捏造和散佈所謂「數據監控活動」的流言，並停止詆譭抹黑中資企業。

美稱支持「自由安全互聯網」

美國國務院發言人則指美方支持「自由、開放與安全的互聯網」，指各國應從無線網絡，陸上和海底電纜、衛星、雲端服務和數據中心等「全面排除不可信的電訊商」，但未有點名華海通信或中國。

（路透社）