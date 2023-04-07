網絡公審易變「失控正義」 各界籲克制

新聞網站J-cast指出，網上不少論調認為必須嚴懲涉事青少年，包括主張壽司郎應向涉事者索償「令對方一家離散」。疑是涉事高中生的姓名、住址、就讀學校等個人資料在網上流傳。據報舔醬油瓶的青年因不願為學校添麻煩而申請退學。

「披露個人資料如行私刑」

一名曾遭惡作劇騷擾的便當店東主稱，雖然受害企業有追討損失的正當權利，輿論批評涉事者亦無可厚非，但起底甚至對其加以中傷則太過火。壽司郎亦呼籲公眾克制，「避免作出對涉事者構成直接危害的行為」。

學習院大學情報社會學塚越健司向TokyoFM指出，披露涉事者個人資料的行為已變成私刑，同時這些資料亦可能長留網上，成為數碼刺青（digital tattoo），對涉事者構成深遠影響，包括妨礙升學就業。

專家：立法管制應視最後手段

憲法專家志田陽子撰文稱，面對網絡欺凌，不少人認為應以法律管制以保障人權，但法例可能用作打壓異見的工具，恐損言論自由。她認為現階段可能要求社交平台在用戶發文前顯示警告字眼，一旦其發布內容侵害他人權利，其個人資料可能遭交出以供調查，但立法管制應作為最後手段，不宜輕易動用。

（環球熱話）