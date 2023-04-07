日食店遭惡搞不絕 輿論關注催生模仿犯

日本傳媒周二（4日）報道，日本兩名分別34和35歲男子涉嫌去年9月在大阪一間吉野家以個人筷子直接夾取公用容器內紅薑食用。兩人涉拍下自己的「迷惑行為」（日語「迷惑」意指製造麻煩困擾）並上傳到社交網站。大阪警方周二指已逮捕兩人，涉嫌損壞財產及強行妨礙業務。

壽司郎吉野家接連遭殃

被稱為「壽司恐襲」的風波則始於今年1月，Twitter、TikTok等社交平台先後流傳多段影片，顯示有年輕食客在壽司郎等多間迴轉壽司店舔熱水出水口與醬油瓶等器具、將使用過的牙籤放回牙籤筒等。這些「迷惑影片」令顧客對食肆衛生失去信心，壽司郎更因而股價急跌，損失達170億日圓（約10.2億港元）。

至2月23日，再有人以「史上最惡劣的迷惑影片」為題，於Instagram轉載影片，顯示有人在壽司郎分店內向輸送帶上的壽司噴灑酒精消毒噴霧，再惹嘩然。

另一大型連鎖壽司店「藏壽司」的名古屋分店2月一名19歲青年與兩名友人拍攝舔醬油瓶口的影片，名古屋家庭裁判所之後判該名青年須接受兩年保護觀察。

壽司郎事後停止以輸送帶供應壽司，只提供送餐服務。其他食店亦出招防範，例如連鎖拉麵店「一蘭」不再提供自取茶杯，中華料理店「餃子之王將」亦改由店員提供調味醬料，咖喱店「CoCo壹番屋」停止在餐桌擺放醃菜及醬料等。「藏壽司」上月2日宣布將運用人工智能（AI）攝影系統，偵測壽司輸送帶的異動。

惟有關措施成效成疑。成蹊大學客席教授高橋曉子曾撰文分析指出，發布迷惑影片者對於招來非議並不在意，反而會為成為輿論焦點或獲得部分網民支持認同而感高興。高橋認為，迷惑影片主角易受注目，可輕易增加追蹤人數以至言論的影響力，有助獲得廣告收入，名利雙收，是迷惑影片不絕的成因。

拍片者名利雙收 傳媒被指火上澆油

傳媒不斷報道事件，亦被認為是火上澆油。科網實業家兼博客德力基彥撰文指出同類惡作劇本來並非罕見，但在曝光並成為網上熱話後便吸引主流傳媒大肆報道，令原本無足輕重的個別事件成為社會關注議題，其他網民隨之更熱中於發掘其他同類影片，甚至吸引「模仿犯」上載新影片，形成惡性循環。他質疑，即使事涉大型企業的業務變動，但主流傳媒無必要反覆報道，令更重要的新聞議題遭忽視。

明報記者

（環球熱話）