伊朗沙特外長北京會面 安排重開使領館

承諾為中東帶來安全穩定

沙特國營電視台畫面顯示，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）和沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）微笑握手並交談。中國央視新聞報道，北京讚揚兩國外長7年多以來首次正式會晤，並稱北京在當中「積極斡旋」。兩人會後發表聯合聲明，表示兩國月內安排重開大使館和總領事館，「技術小組將繼續協調，研究擴大雙方合作的方式，包括恢復往來兩地航班、官方及私營部門代表團互訪，並為兩國公民互發簽證提供便利」。聲明又稱，雙方會繼續落實《北京協議》，增進互信和擴大合作範圍，「協助中東地區創造安全、穩定和繁榮」。

伊朗總統將訪利雅得

根據伊朗和沙特上月在北京達成協議，雙方同意恢復7年前因伊朗示威者攻擊沙特外交使領館而中斷的關係，兩國在兩個月內重新開放使領館，並落實20多年前簽署的安全和經濟合作協議。伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）周一表示，總統萊希已接受沙特國王薩勒曼的邀請訪問利雅得。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上稱，中方對沙伊雙方持續改善關係表示歡迎和讚賞，願繼續積極發揮斡旋作用，支持沙伊雙方不斷增信釋疑。

（法新社/路透社/中新社）