彭斯願作證 特朗普法律風險增

彭斯的發言人奧馬利表示：「（聯邦地方）法院具標誌和歷史性的判決首度將『言論或辯論條款』（Speech or Debate Clause）的適用範圍，擴展至美國副總統。彭斯證實該憲法原則後，將不會就法官的裁決上訴，並將按照法律要求遵守傳票。」負責監督涉特朗普刑事調查的特別檢察官史密斯（Jack Smith）尋求傳召彭斯作供，彭斯一直表示反對。華盛頓聯邦地區法院法官博斯伯格（James Boasberg）上周終於裁定，彭斯須作證。

美國有線新聞網絡（CNN）等美媒引述消息報道，法官批准彭斯對其在國會山莊騷亂期間的個人行為保持緘默。彭斯與其團隊主張於騷亂發生期間為參議院議長的彭斯，應該受到憲法中保障立法人員的「言論或辯論條款」所保護，可以免受部分的執法行動影響。

最快本月作供 披露國會騷亂內情

史密斯此前已傳召多名彭斯幕僚作供，預期彭斯最快於本月內作供。外界料他屆時將首度披露重要證辭，包括國會山莊騷亂前數天他與特朗普的電話通訊內容，以及其自身安全如何受參加騷亂的特朗普支持者威脅。《華爾街日報》報道，特朗普當時施壓彭斯運用副總統權力否決部分州份的大選結果或叫停點票。彭斯則視干預選舉人票為違法。特朗普目前仍可運用總統行政特權，尋求阻撓彭斯應召作供，惟其法律團隊暫未見有行動。

特朗普另涉4案可起訴

除日前因涉嫌向成人片女星支付「掩口費」案被起訴外，特朗普最少因另外4宗案件可能面臨起訴。美國司法部去年底獲國會特別調查委員會轉介後，委任史密斯繼續調查並決定是否就國會山莊騷亂及試圖推翻2020年大選結果起訴特朗普。史密斯同時亦將決定是否就特朗普卸任總統後，涉不當處理政府涉密文件案起訴他。

特朗普另因涉嫌試圖推翻2020年喬治亞州選舉結果受查。他與3名子女，以及其家族企業亦正被紐約總檢察長控以商業違規。

（CNN/華爾街日報/華盛頓郵報/衛報）