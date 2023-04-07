翻「顏色革命」舊帳 普京斥歐美製危機

支持平等互尊重下發展俄美關係

普京告訴新任美國駐俄大使特雷西（Lynne Tracy）：「我知道你未必同意我的觀點，但我必須指出美國利用外交政策工具支持所謂『顏色革命』，支持2014年烏克蘭政變，最終導致目前烏克蘭危機，並令俄美關係惡化。」他說俄方繼續支持在平等、互相尊重主權和利益，互不干涉內政的前提下發展兩國關係。

普京又當着歐盟駐俄代表團新任團長加拉拉格（Roland Galharague）的面指出，歐盟與俄羅斯關係近年大幅惡化，是出於歐盟「放棄了其推廣歐洲經濟合作和整合的主要及原本任務……發起與俄羅斯的地緣政治對抗」。

籲丹麥獨立調查北溪氣管爆炸

普京呼籲丹麥支持俄方倡議，就去年9月北溪天然氣管道爆炸事件成立獨立國際調查委員會。

俄羅斯外長拉夫羅夫則向國營電視台表示，即使美國在軍援烏克蘭，俄方仍未對華府「將會覺醒作理性思考，並恢復一定程度對話」失去希望。英國《金融時報》周三引述烏克蘭總統辦公室副主任瑟比哈（Andriy Sybiha）表示，如果烏國軍隊能兵臨克里米亞邊界，就準備好與俄羅斯展開談判，討論當地的前途，但是他同時強調這不代表烏方排除以軍隊解放克里米亞。

（路透社/克里姆林宮網站/金融時報）

（俄軍侵烏）