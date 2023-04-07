變節官揭普京「資訊真空」極憂安危 乘特製列車嚴控防疫 不用手機拒上網

36歲的卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）是俄軍侵烏以來變節的最高級俄國官員，在俄羅斯聯邦警衛局（FSO）轄下總統通訊局擔任工程師，他稱去年2月24日俄軍侵烏後他就有辭職的念頭。他去年10月隨同普京出訪哈薩克，在行程最後一天決定利用公務護照之便逃亡，與另行先到哈薩克首都阿斯塔納的妻女會合後，一家取道土耳其轉往一個西方國家。他其後數次接受由俄國反對派資助的檔案中心（Dossier Center）訪問。該中心日前向多間傳媒提供訪問片段，周二（4日）發布訪問文本。

攜2.5米電話亭出訪 通話保密

卡拉庫洛夫形容普京過去數年間活在「信息繭房」（information cocoon），只選擇接收符合自己喜好的資訊，多數時間留在居所，病態地憂慮着自身安全。他稱普京不使用手機和互聯網，只會從核心圈子接收資訊，如同活在資訊真空環境。被問到普京是否看電視時，卡拉庫洛夫說普京堅持在他逗留的地方要有俄羅斯電視台。每次出國訪問，普京都會攜同一個2.5米高的電話亭，確保在保密情况下通話，避免外國情報機構竊聽。

他又指普京仍會自我隔離，而他們在任何活動舉行前都要先隔離2周，即使活動僅長15至20分鐘；完成隔離的人員可與普京身處同一場所工作。卡拉庫洛夫說他們都不解為何仍維持嚴格隔離措施，因他們都被強制接種疫苗、定期接受檢查。

普京就算有健康問題只因年老

外界曾推測普京患絕症，被問及普京是否因此擔心感染新冠病毒，他認為就算普京有健康問題，相信也只是因為年紀問題，估計也不嚴重。

此外卡拉庫洛夫說普京出行會乘搭特製列車，憶述他們約在2014至2015年開始為列車裝配設備，其外觀與普通列車無異。此前有俄媒報道過該列車，會使用秘密列車路線；由於飛機會被追蹤，因此普京不喜歡乘搭，寧願乘搭無特徵的列車。卡拉庫洛夫又稱普京從2021年8月至9月起開始定期使用該列車。

行蹤故佈疑陣 迷惑情報機構

卡拉庫洛夫稱，不論在聖彼得堡、索契或新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的普京辦公室，設計陳設均完全相同。卡拉庫洛夫憶述，曾經在索契的辦公室見過普京，但是同時電視新聞卻聲稱普京在新奧加廖沃開會，他問同僚普京是否已經離開索契時，對方稱他仍在索契。他又說，為了迷惑外國情報機構，以及避免任何危及普京性命的事情發生，當普京在索契時，他們會安排飛機飛來，又讓車隊出發，製造普京離開假象。

卡拉庫洛夫在訪問中表示反對俄軍侵烏，但要說服妻子跟他一起逃亡，亦未有跟支持侵烏的父母聯絡。俄國內政部的刑事疑犯公共資料庫顯示，他被已被列為通緝犯。在訪問尾段被問及有什麼說話要向俄國官員說時，卡拉庫洛夫稱普京除了自己、家人與朋友的性命外，對其他人及他們親朋戚友的性命漠不關心。他指普京為俄烏人民帶來煩惱、破壞甚至死亡，同時破壞俄羅斯經濟。

（衛報/澳洲廣播公司/自由歐洲電台）

（俄軍侵烏）