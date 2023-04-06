拜登關注AI風險 促科企確保安全

近月面世的生成式AI工具能夠按用戶要求繪圖、生成文章及協助文書工作，表現及隱憂備受關注。拜登向科學及科技顧問表示，AI可助解決一些非常困難的挑戰，例如對付疾病及氣候變化，但處理AI對社會、國家安全和經濟的潛在影響亦很重要。在被問及AI是否危險時，拜登稱有待觀察。

籲立法保私隱 禁向兒童賣廣告

拜登指出，社交媒體已闡明強大的科技在沒適當保護措施下可造成的傷害，尤其是對年輕人的心理健康、自我形象等影響。他重申呼籲國會通過私隱法案，限制科技公司蒐集個人資料、禁止向兒童賣廣告，以及發展產品時優先考慮健康及安全問題。

意禁ChatGPT 副總理憂損競爭力

意大利上周五（3月31日）以關注資料私隱問題為由，封鎖近期大熱的聊天機械人ChatGPT，歐盟議員亦開始討論限制高風險AI產品的新規例，美國則採取不同方式應對AI發展。華府去年提出一系列目標，旨在避免AI系統興起造成的傷害，去年10月白宮發布的「人工智能權利法案藍圖」未規定具體執法行動，而是列出多項指引呼籲保護民眾在AI時代下的數碼及公民權利。

意大利數據保護局（Garante）以ChatGPT的私隱問題而禁止在當地使用，並調查程式有否遵守數據保護規例。在ChatGPT開發商OpenAI稱願配合意國當局以找出解決方案後，Garante稱會在周三晚跟OpenAI代表開會討論。意國副總理薩爾維尼周二稱，若不盡快恢復在意國使用ChatGPT，意國的競爭力或會落後於其他歐盟國家。

（法新社/路透社/PBS/BBC）