日擬援菲馬防衛 被指應對「中國威脅」

首明確放棄非軍事目的規定

這項周三敲定的新制度名為「政府安全保障能力強化支援」（OSA），是一個以發展中國家為對象的無償資金合作機制。內閣官房長官松野博一昨在記者會上表示，OSA將從過去數十年來用於資助發展中國家興建道路、水壩及其他民用基建的「政府開發援助」（ODA）項目獨立出來。他強調為了「創造對日本而言理想的安全環境，提高志同道合國家的遏制力不可或缺」。日本外務省聲明稱，OSA旨在「加強志同道合國家的安全和威懾能力」。

提供雷達助菲監察南海

外務省指出，OSA合作對象限定為不直接參與國際紛爭的領域，主要提高領海及領空的監察能力、應對災害及搜救等人道主義目的、加強聯合國的維和行動。根據日本政府「防衛裝備轉移三原則」，獲援助國家不得將經費用於採購可用來在和他國衝突中使用的致命武器。外務省稱，預計提供的設備包括用於海上監察的衛星通訊及無線電系統、雷達等。岸田文雄政府已在2023年財政年度中預留20億日圓（約1.2億港元）用於資助OSA。

路透社引述日本政府消息報道，菲律賓和孟加拉可能是首批獲援助國，日本《讀賣新聞》周一報道，斐濟和馬來西亞也被納入援助考慮名單。日本一直計劃提供雷達予菲律賓，協助其監察中國在南海的活動。

OSA是根據岸田政府去年底更新的《國家安全保障戰略》目標而建立，日本放送協會（NHK）報道，創設OSA制度是考慮中國加強「霸權主義行動」，日本希望藉強化理念相同國家的防衛體制，提高地區嚇阻力。

內閣官房長官松野博一提到有關措施有助於阻止以武力單方面改變現狀的企圖，尤其在印太地區，共同社稱，這顯然是警告中國。

（路透社/共同社/中央社）