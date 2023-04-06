美總統遭刑控首人 庭上嚴肅沉鬱寡言

紐約時間周二正午12時（香港時間快12小時）過後，特朗普穿深藍色西裝襯紅領帶，表情嚴肅地從特朗普大廈出來，向現場傳媒鏡頭舉拳、揮手便登車出發，約15分鐘後抵達曼哈頓刑事法院大廈外下車，沉着臉向傳媒、支持者揮揮手就步入大廈正門。他前後皆沒有公開發言，只在前往法院途中在其社交平台Truth Social發帖，寫道：「朝下曼哈頓那法院大廈進發。認真『荒誕離奇』，嘩，他們要『逮捕我』。難以置信美國發生這種事。」

投案被捕後，他穿過玻璃窗被預早遮上的刑事法院大廈15樓走廊，2時29分踏入法庭，走到被告席和在律師團居中坐下。

離庭前瞪檢察官

美聯社、路透社等記者皆形容，特朗普的神情「沉鬱」（sombre）；英國廣播公司（BBC）稱他步履沉重。這次上庭約一小時，特朗普僅在回應是否認罪和是否了理解個人權益時，簡單回答「不認罪」和「知道」。美聯社形容他「幾乎一動不動，雙手指尖呈塔形互貼或手指互扣，眼望前方」。

程序結束後，特朗普站起與辯方律師簡單交談，沒回應提問，也沒有如事前助手所說的，站在走廊的電視台攝影機前發言。在離開法庭前，他瞪了起訴他的曼哈頓地方檢察官布拉格一眼。

（路透社/BBC）