特朗普自稱唯一罪行「無畏衛國」 提堂拒認34重罪 再揭與《花花公子》女郎有染疑有私生子

周二過堂時，庭上宣讀出檢方對特朗普以預付金名目掩飾掩口費，提出的34項「E級」重罪，包括11項捏改（falsify）發票、12項捏造總帳分錄、11項支票虛假紀錄。特朗普雙手緊扣坐着，全部朗聲回應「不認罪」。按紐約法例，每項「E級」（最低級別）重罪最高4年徒刑，34項合計可囚136年，惟分析相信特朗普不太可能要下獄（見另稿）。

不當捏改商業紀錄列「重罪」

檢方公開的16頁起訴書指出，特朗普不適當地捏改商業紀錄，隱瞞報銷其律師科恩支付予成人片女星克利福德（Stephanie Clifford）的13萬美元。捏改商業紀錄在「蓄意騙取」時，包括蓄意「犯下另一罪行，或者協助或隱瞞一宗罪行」底下，在紐約屬於「重罪」。

涉另向雜誌女郎看門人付掩口費

曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）表示，特朗普在競選總統期間，通過支付金錢予克利福德和另外最少兩個人，以阻止對他具政治殺傷力的信息曝光，這種做法是特朗普及其手下「迴避紐約與聯邦選舉法」的一環。他說，特朗普在2015年8月與人開會擬訂影響2016選舉的計劃，由與會的《國民問詢報》（National Enquirer）出版人、美國媒體總裁佩克（David Pecker）「充當耳目」，留意有關特朗普的負面新聞。及後，律師科恩、佩克為特朗普把3筆錢，分別付予聲稱跟特朗普有染的克利福德、《花花公子》1998年年度女郎麥克杜格爾（Karen McDougal），以及宣稱特朗普有私生子的特朗普大廈看門人。

未頒「封口令」 法官囑慎言

特朗普過往言行出位，惹起可能再藉這場官司挑動事端的憂慮。惟紐約最高法院法官梅爾尚（Juan Merchan）周二表明現階段不會對特朗普頒布「封口令」（gag order），他着控辯雙方「勿作出可能挑起暴力、造成內亂，或危害任何人安全與福祉的言行」，尤其叮囑特朗普不應「作出危及法治的言行」。

提堂過程約一小時，特朗普離庭後直奔機場，乘私人飛機飛返佛羅里達州。他在機上發帖重申無違法，在佛州居所海湖莊園召開記者會說：「我唯一犯下的罪，就是無畏地捍衛國家免於遭人摧毁……」他自塑為「憎特朗普法官」、「激進左翼檢察官」、「重大選舉干預」的受害者，抨擊這場刑事檢控是「對美國的侮辱」。他又聲稱「我們國家正走向地獄」，現場群眾聞言鼓掌支持。

特朗普周二投案時按程序打了手指模，但沒被戴上手銬也沒有如慣例拍攝檔案「大頭照」。知情者解釋，大頭照留檔作用在便於通緝潛逃犯人，但考慮到特朗普不大可能逃跑，兼且大頭照有外泄違法和引起政治風波的風險。

下次特朗普上庭聆訊日子是12月4日。檢方表示謀求於明年1月開審。

特朗普另涉2020年以舞弊為由試圖推翻選舉結果調查、2021年國會山莊騷亂調查等案。特朗普一直強調所受檢控是政治迫害。

（綜合報道）