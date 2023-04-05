蔡麥會移美突顯台兩難 「避禍」成效待觀望

「不能拒絕 又憂首當其衝」

研究中美關係和台灣議題的美國智庫學者薩克斯直言，那些高級別的訪台行程——無論是去年的佩洛西，還是今年原先傳出的麥卡錫，「我認為都將台灣置於非常艱難的位置，因為一方面台方不能說我們不想你們（美國政治高層）過來……另一方面，台方當然知道在任何中方（陸方）回應中，首當其衝的不是美國，而是台灣」。

薩克斯舉例，佩洛西訪台後，「我們看到解放軍抹去了台灣海峽中線，將軍事活動調整至愈來愈接近台灣，大規模闖入台灣的防空識別區，以及首次有彈道導彈飛越台灣上空」。但他坦言，出於政治理由，台灣政府在本土不能說不想美方政治高層訪台，關鍵在於要看得見台灣在美國得到廣泛政治支持，以及讓台灣政治人物展示在全世界都有關心台灣局勢及跟台灣人同一陣線的朋友。

換言之，台灣想要美國的支持，但同時想避免北京進一步施壓。他說：「我認為台灣這次推斷如果麥卡錫訪台，中方（陸方）很可能會有『佩洛西以上』（Pelosi-plus）的回應，即比佩洛西訪台時的回應更為強勢、更有侵略性，以顯示這些訪台動作對中方來說是不可接受，其代價會超過任何得益。台方因此尋求得以會見麥卡錫而又不會引發危機的方式。」

「料京反應低於佩洛西訪台」

薩克斯承認，從北京的角度，它有需要展示不悅，但仍有辦法在不高於對佩洛西訪台的回應下做到這點，奪取洪都拉斯的邦交承認便是其回應的第一部分，馬英九到訪大陸可能是第二部分，而他相信到蔡英文訪美期間，北京會再次派軍機大規模穿過台方空防識別區，「但我不認為我們會看到大型軍事演習或彈道導彈測試，又或對台灣實施封鎖等，所以我不認為會達到跟佩洛西（訪台的中方反應）的相同程度」。他認為如果中方反應高於他預期，將代表習近平決心持續找尋增強對台施壓的方法，並視之為比其他事項更優先。

滬學者：中方最在意美態度

研究中美關係的上海學者匿名受訪時也表示，在北京眼中，「蔡麥會」在美國舉行的「惡劣程度」，相較佩洛西（或麥卡錫原計劃）訪台沒有這麼大，他相信北京的反應將會相對弱一些。他分析稱，蔡英文到洛杉磯會見美眾院議長，跟美眾院議長訪台的意義有所不同，「後者是宣示美國對台灣的政策，前者則僅是就美國援台表達『渴望』以及美方有可能的反應」。鑑於「中方實際上最在意的是美國的態度」，因此他認為兩者意義非常不同。

本報中國版周日（2日）報道，北京消息指「蔡麥會」若成事，解放軍不排除在適當時機，以電子戰方式癱瘓台灣某處軍事目標，以顯示軍方在統一祖國這一決心上的強大能力 。