澳洲政府裝置禁TikTok 中國嚴正交涉

澳洲律政部長德賴弗斯（Mark Dreyfus）表示，當局在情報機構建議下作出這項決定，並將在「可行的情况下盡快實施」，未來只會視乎個別情况且必須採取適當的安全措施下，才給予豁免。律政部長辦公室指出，TikTok因廣泛蒐集用戶數據，構成「重大安全和私隱風險」。網絡安全專家曾警告，TikTok蒐集的數據可能與中國政府分享。

TikTok對澳洲政府的決定感到「非常失望」，稱這是「是受政治驅動，而非以事實為依據」。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，中方一貫主張數據安全問題不應成為泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具。她敦促澳洲切實遵守市場經濟規則和公平競爭原則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

TikTok收兒童數據 英罰逾億

此外，英國數據監管機構「資訊專員辦公室」（ICO）周二表示，TikTok違反數據保護法，包括未經父母同意使用13歲以下兒童個人數據，已向TikTok罰款1270萬英鎊（約1.24億港元）。

（路透社/法新社）