俄增西北軍力 回應芬蘭正式入北約

具體措施取決北約部署

北約秘書長斯托爾滕貝格周一證實芬蘭會在周二北約外長會上正式加入北約，說：「這對芬蘭的安全、北歐的安全，以及北約整體而言，將是很美好的一天」。他表示，「瑞典也將因此更加安全」。

俄軍去年2月入侵烏克蘭，其中一大理由是北約企圖東擴，結果促使芬蘭及鄰國瑞典放棄數十年來的中立政策，去年5月申請加入北約，被視為歷史性的戰略轉變。芬蘭東面與俄羅斯接壤，兩國接壤的邊界綿延1336公里。芬蘭加入北約後，北約與俄羅斯的陸地邊界擴大一倍，由現時的1213公里延長至2549公里。

俄羅斯副外長格魯什科周一表示，俄國會加強國內西部和西北部的軍力部署，以回應芬蘭加入北約。他說：「如果其他北約成員國在芬蘭領土部署部隊和資源，我們將採取額外措施，以確保俄羅斯的軍事安全。」俄外交部亦稱，北約與俄羅斯的邊界擴大後，北歐的局勢已出現巨變，莫斯科採取的進一步措施將取決於芬蘭加入北約後的具體情况，包括在其境內部署北約軍事基建和武器系統。

北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）周一表示，赫爾辛基當局並未要求北約成員國在芬蘭領土駐軍。他說：「我們是否會在芬蘭駐紮軍隊，是一個要由芬蘭先提出的問題。」他指出：「目前還沒有這樣的要求。但當然未來可能會出現，屆時我們將不得不仔細考慮。」

（法新社/衛報/路透社）