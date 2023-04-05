特朗普提堂 臨陣聘星級大狀 法官維護法庭公正 限制直播上庭過程

76歲的特朗普是美國首名被刑事起訴的前總統。他昨天（4日）在預定提堂時間前約3個小時抵達曼哈頓法院大廈，就「掩口費」案向地方檢察官辦公室投案，之後在面談室休息等候，準備於當地午後到該廈15樓的最高法院過堂。

34指控涉「重罪」

特朗普的律師團事前反對提堂過程錄影、直播或廣播報道，表示那將「擴大圍繞本案幾近馬戲團似的氣氛」，有損尊嚴和莊重。法官周一晚已決定，僅容5名攝記在提堂前拍攝硬照數分鐘，電視台攝影機可架設於大廈走廊。

特朗普首次提堂需時約半個鐘，其間將宣讀各項控罪，並預計特朗普不會認罪和提出抗辯。雅虎新聞周一獨家報道，控方針對特朗普的控罪共達34項，全是紐約州刑事法重罪之中的最低級別「E級」重罪罪名。因為縱然「掩口費」關鍵的偽造商業記錄屬一項輕罪，但此偽造行為有掩飾其他「嚴重罪行」之嫌。不過什麼是潛在罪行，須待過堂揭盅。

負責本案的紐約州最高法院署理法官梅爾尚（Juan Merchan）已被特朗普定性為「憎恨特朗普」的人。他曾審理特朗普白宮前首席策略師班農刑事欺詐案、特朗普集團稅務詐騙案，判特朗普親信、集團財務總監魏塞爾貝格入獄。

律師曾助前競選經理脫罪

特朗普團隊周一表示，特朗普新聘了曾在紐約南部地區擔任聯邦副檢察官近十年的布蘭奇（Todd Blanche）為首席辯護律師。布蘭奇周一表示為特朗普辯護而辭任了國際著名凱威萊德律師行合伙人。他擅長商業罪案訴訟，近年曾多次為特朗普效力，包括代表特朗普前競選經理馬納福特（Paul Manafort）、特朗普私人律師朱利亞尼前助手弗魯曼（Igor Fruman）。其中馬納福特2019年因聯邦詐騙罪被判入獄7年期間，曼哈頓地區檢察官再控告他按揭詐騙；代表馬納福特打官司的布蘭奇2019年成功以「一罪不二罰」為由為他脫罪。馬納福特於2020年12月獲特朗普特赦。

至於率領「掩口費」案調查的地方檢察官布拉格其後將舉行記者會。特朗普也會在即日返回其佛羅里達州海湖莊園後，於香港時間今晨9時15分、美國周二夜間黃金時段發表講話。估計他將重申個人「無罪」、事屬「政治迫害」，並試圖轉移身為「刑事被告」的公眾注意。

這宗前所未見的美國前總統受檢控案吸引環球關注。昨天紐約曼哈頓刑事法院外除了各地記者、親特朗普和反特朗普的人士，還有一批自稱純粹想接近「歷史現場」的人聚集。民主黨紐約市長亞當斯周一警告滋事分子：「控制好你自己。紐約市是我們的家園，不是給你們遷怒的康樂場所。」

（紐約時報/CNN）