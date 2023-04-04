巴黎公投撐禁共享電動滑板車

根據巴黎市政府網站公布的票數統計資料，支持禁止共享電動滑板車的票數比例達89%，投票率7.46%。今次公投被譽為罕見的公眾諮詢，全市各地民眾都大排長龍投票。巴黎今次公投大比數支持禁制電動滑板車，被視為對營辦商的重挫，也是道路安全推動者的勝利。

道路意外頻 營辦商拒做「代罪羊」

代表電動滑板車意外受害人的組織Apacauvi共同創辦人基爾巴薩（Arnaud Kielbasa）對投票結果表示高興，稱這是過去4年所一直爭取。他說：「所有巴黎人都說無論在行人路還是過馬路時都感到緊張，要四處張望。」基爾巴薩的妻子和7周大女兒2019年被逆線行駛的電動滑板車撞傷。不過，也有民眾說，希望當局制定更嚴格的管制規定，而不是看到共享電動滑板車計劃完全被廢除。營辦商則指巴黎本身已交通混亂，外界不應將問題全歸咎電動滑板車，質疑禁制是「反潮流」，將繼續游說政府改變決定。

去年，巴黎共錄得459宗電動滑板車和類似代步工具的意外，其中3宗導致死亡。

（法新社/路透社）