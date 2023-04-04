特朗普投案 紐約萬警戒備 按程序被捕 首出庭公布控罪

76歲的特朗普周一早上由海湖莊園乘私人飛機到紐約市，並回到位於曼哈頓的原居所特朗普大樓過夜，準備翌日早上到曼哈頓刑事法院綜合大樓的地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）辦公室報到。屆時他將被正式拘捕、採集手指模和拍大頭照。然後於下午2時15分（香港周三凌晨2時15分），到綜合大樓15樓的法院首次出庭。

支持者號召法院外公園示威

監控網上極端主義的美國非政府組織「賽德情報集團」（SITE Intelligence Group）表示，一些社交平台用戶呼籲處死起訴特朗普的布拉格和大陪審團成員。紐約青年共和黨人會、共和黨極右翼眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）等特朗普支持者，周二中午起會於法院對面的公園示威。紐約市將部署3.6萬名軍裝警員，封鎖法院大樓周圍道路和加強巡邏。州和聯邦執法人員，包括特勤局亦參與保安。

特朗普在2016年參加總統選舉期間，原名克利福德（Stephanie Clifford）的艷星Stormy Daniels聲稱與特朗普在2006年時有染，特朗普涉嫌指示私人律師科恩向該女子支付13萬美元（約101萬港元）「掩口費」，之後將該筆本應列作競選開支的費用列為「法律開支」，涉嫌偽造商業紀錄。

大陪審團自今年1月研究相關證供、證據，上周四（3月30日）終向布拉格遞交了起訴書，使特朗普成了美國歷來無論在任或卸任總統中遭受刑事起訴的第一人。布拉格尚未公布起訴特朗普什麼罪名，但美國傳媒上周引述消息人士報道，將有逾30項涉及商業詐騙的控罪，包括屬於重罪的一級偽造商業紀錄。

《紐約時報》報道推斷，定罪可能不會規定最低刑期，也不會阻攔特朗普角逐2024年大選。特朗普去年11月宣布參選總統，目前在共和黨內總統提名民調中領先。他堅稱調查與起訴屬「獵巫」、「政治檢控」，近期得到愈來愈多黨內人士聲援。

特朗普預告應訊後會隨即返回海湖莊園，並於周二晚（香港周三早上9時15分）就此事發表直播講話，他很可能談及自己遭政治迫害。法律專家推測，法官在特朗普上庭時或會考慮到其言論可能煽動暴力、影響到陪審團而對他頒下「封口令」（gag order）。不過專家亦指出，特朗普能以參與選舉須向選民講明立場為由提出上訴。

（路透社/紐約時報/華爾街日報/BBC）