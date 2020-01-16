CNN：拼多多App監控手機 程度空前

CNN表示收到舉報後展開調查，並與歐亞美6個網絡安全團隊及數名拼多多現職、離職人員談過。多名專家發現，拼多多應用程式存在針對Android操作系統弱點的惡意程式，比大多數未經同意就蒐集用戶數據的應用程式，更侵犯私隱和數據安全。

芬蘭網絡保安公司WithSecure首席研究員許佩寧（Mikko Hyppönen）說：「我們從未見過有主流應用程式如此這般試圖提升權限，以獲取本不該獲取的東西。這極之不尋常，拼多多非常可惡。」

CNN報道指沒證據證明拼多多向中國政府提供所得數據。而據拼多多內部人士稱，公司於2020年成立了由工程師、產品經理組成的約100人團隊，專責發掘Android手機漏洞和利用那些漏洞，通過蒐集用家的大量數據，發出更切合買家喜好的通知和廣告。惟該團隊自活動曝光，已於3月初解散。

（CNN/中央社）