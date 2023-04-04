芬蘭中間偏右險勝極右

點票結果顯示，民族聯合黨在國會200席中取得48席，芬蘭人黨獲46席，社民黨取43席；3黨得票率極接近，民族聯合黨得票20.8%，芬蘭人黨20.1%，社民黨19.9%。根據規定，國會最大黨可優先籌組政府，自1990年代以來，總理都是最大黨人士出任。曾任財長的53歲民族聯合黨黨魁奥爾波（Petteri Orpo）形容這是重大勝利，是選民對該黨政策的授權。在2019年以34歲之齡成為全球最年輕總理的馬林，在治下國家債務比例上升，被指是落敗原因之一。

各黨分歧 籌組政府料需數周

預計需時數周籌組政府的奥爾波表示，他對任何組成選擇持開放態度，包括與左翼或極右政黨合作。不過，民族聯合黨與社民黨在緊縮預算上有分歧，在移民、歐盟及氣候政策上，則與芬蘭人黨意見相左。另外，北約秘書長斯托爾滕貝格周一表示，芬蘭周二將成為北約第31個成員國，總部當日將升起其國旗。

（法新社/衛報）