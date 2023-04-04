以國准設國民警衛隊 被轟「私人民兵」

稱處理緊急情况 包括加沙武裝騷亂

總理內塔尼亞胡辦公室發表聲明稱，一個由以色列安全機構成員組成的委員會將在90天內提交建議，決定是否由警隊或其他單位負責監督國民警衛隊，以及該隊的具體職責。聲明稱，國民警衛隊將處理國家緊急情况，例如2021年5月與加沙巴勒斯坦武裝分子衝突期間發生的騷亂。本格維爾（Itamar Ben-Gvir）辦公室的聲明稱，國民警衛隊將由他的部門管轄，處理「緊急情况、民族主義罪行、恐怖活動和加強主權」。他表示，政府的資金足夠初步招募1850人，當中可包括借調的警員及志願者。本格維爾上周向傳媒稱，國民警衛隊將部署在常發生騷亂和罪案的阿拉伯社區，「警察不能專門處理這問題，因為他們忙於其他事」。

政府強推司法改革上月掀起全國大示威，內塔尼亞胡為平息民憤宣布推遲有關改革。今次成立國民警衛隊由本格維爾推動，作為其同意凍結司法改革的交換條件。有關建議引起政府內外很大爭議。多名政府部長認為設立新部隊將損害以色列警察、國防軍和國家安全局的權威，導致安全機構之間相互競爭。反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）批評政府削減其他部門的預算，以「資助本格維爾的私人民兵」，有反對派政客質疑本格維爾想以一支新部隊鎮壓反司法改革的示威者。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）