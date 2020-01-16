俄境「雕像炸彈」殺撐侵烏博客 女子咖啡店「送禮」行刺 爆炸威力逾200克黃色炸藥

事發咖啡店當天正舉行一個政治活動，真名福明（Maksim Fomin）的塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）作為支持戰爭組織Cyber Front Z的嘉賓出席，現場有約100人。該咖啡店曾屬僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任所有。塔塔爾斯基代表着一班激進的支持俄軍侵烏的網誌作家及社運人士。網上流傳片段顯示，一名女子捧着物件進入咖啡店，店內影像顯示有人拿起一件以塔塔爾斯基為造型的金色雕像。

26歲女疑犯曾因反政府被捕

有目擊者表示曾與贈禮女子坐在同一桌，當她把雕像送給塔塔爾斯基後就走到靠窗戶的地方坐下，甚至忘記手機還放在原本的桌上，活動主持拿出雕像，塔塔爾斯基亦曾拿起過，他們放下雕像後不久就發生爆炸。另一目擊者稱爆炸時人們爭相逃生，並憶述送禮女子外表就像個普通人。目擊者斯莫特羅娃（Alisa Smotrova）表示，一名自稱「娜斯佳」（Nastya）的女子表示為塔塔爾斯基做了一個雕像，但保安因擔心那是炸彈而要求將之放在門口。娜斯佳後來與塔塔爾斯基有說有笑，並走到門口拿雕像贈予對方。俄媒Fontanka引述一名目擊者表示，女子向塔塔爾斯基送上雕像後返回自己座位，後者叫停並邀請她坐在旁邊，但女子以害羞為由婉拒。

32人傷 一傷者被指屬同謀

當局估計爆炸裝置威力超過200克黃色炸藥。室外影片顯示咖啡店在爆炸時玻璃窗往外倒下。塔塔爾斯基當場身亡，另有32人傷，10人情况嚴重。

當局其後拘捕26歲女子特列波娃（Darya Trepova），指她就是送上雕像者。內政部周一發布影片，顯示特列波娃承認購買了該個爆炸的雕像，稍後會公開雕像賣家的身分。Fontanka的報道指警方早已注意她，包括曾在反政府集會中拘捕過她和其丈夫。當局又稱爆炸案傷者之一、40歲女子亞蘭（Maria Yaran）為第二名疑犯。

俄質疑西方無譴責屬雙重標準

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）前日在Telegram稱像塔塔爾斯基般的博客是「真相捍衛者」，稱「多虧俄羅斯戰地記者」，世界才看到真實影像及了解烏克蘭正發生的事。扎哈羅娃又質疑西方雙重標準，說儘管西方一直在呼籲保護可能成為恐怖襲擊目標的記者，「但今天，白宮、唐寧街、愛麗舍宮等沒有任何反應」。

塔塔爾斯基被殺相信是第二宗在俄羅斯本土針對與俄軍侵烏相關人士的暗殺事件。俄國極右政治理論家杜金的女兒達里婭（Darya Dugina）去年8月20日在莫斯科駕車時汽車爆炸身亡。杜金提倡「新歐亞主義」恢復俄羅斯大國榮光，有評論揣測他跟克宮以至俄軍關係密切，甚至懷疑其主張是侵烏戰爭其一理論基礎。事發前杜金與女兒出席同一活動，最後決定分開回家，涉事汽車屬杜金名下，外界揣測杜金本人或是真正暗殺目標。

（路透社/法新社/每日郵報/BBC/CNN/烏克蘭真理報）

（俄軍侵烏）