憂「藍縣」曼哈頓審訊 特朗普團隊盼轉場

擬往斯塔滕島 2020大選得票57%

特朗普周二會到紐約曼哈頓法院面對一系列法律程序，成為美國史上首名面對刑事起訴的前總統。

上周六特朗普以影片回應事件，說：「我們正式成為第三世界國家。美國歷史上沒有總統受到如此惡毒和惡心的攻擊。他們攻擊我只因我為你們而戰。就是如此簡單。」

當晚他又在自家社交平台Truth Social貼文，指美國成為「衰落的國家」，被激進的左派暴徒和叛亂分子接管和迅速摧毁。他稱會捲土重來，讓美國再次偉大。

彭博社報道，特朗普的法律團隊憂慮特朗普或未能得到公平審訊，正考慮提出案件由曼哈頓轉到較保守的紐約市斯塔滕島（Staten Island）審理。現任總統拜登在2020年大選以壓倒優勢在曼哈頓勝出，而特朗普在斯塔滕島取得57%選票。

律師團隊未有最後決定，正等待了解曼哈頓地方檢察官布拉格起訴書中指控，相關內容要到周二才披露。彭博社另引述消息，指紐約市官員計劃在特朗普周二出庭時，為保安計封鎖曼哈頓下城區部分街道。

（彭博社/每日郵報/news.com.au）