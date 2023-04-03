日媒：美促G7聯手應對華「經濟脅迫」

日本歐洲料對加關稅有顧慮

《日經亞洲》報道未有交代聯合行動細節，但稱美國在G7推動共同應對中國經濟脅迫，是因為很多國家經濟嚴重依賴中國，因此視聯合行動比單邊手段有效，拜登政府目標建立威懾制度防止經濟戰爭，相信一個在緊急情况下讓多國互相彌補貿易損失的框架，有助減少這些國家在中國市場的損失，並認為當其他國家互相支持，中國會對實施經濟脅迫三思。但報道亦認為在G7平台制定統一規則有一定難度，指出日本、德國與中國經濟關係深厚，中國勢將反對那些國家參與聯合行動，而日本與部分歐洲國家最終或會對執行大幅加關稅之類的報復措施有所顧慮，而美國任何的先發制人行動亦可能擾亂國際貿易規則。

華府今年初成功拉攏日本、荷蘭加入對中國晶片禁令行列，當時中國外交部發言人毛寧曾指「美國為了維護自己的霸權私利，濫用出口管制，脅迫誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子，將科技經貿問題政治化，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對」。

（日經亞洲/Axios/路透社）