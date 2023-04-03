親歷9．11 啟發更關注世界投身社運

9．11後，坂本每天看着新聞，關注是否還有獲救的生還者。他在紐約世貿中心旁的公園聽到9．11災後的第一首音樂：一個音樂人彈唱着英國傳奇搖滾樂團「披頭四」 （Beatles）的Yesterday。坂本驟覺該首歌及歌詞在這個災變後是多麼貼切，力量多麼大。他開始思考能用音樂再做些什麼事。他後來參與包括環保、生態問題的活動，也發起反地雷計劃、參與反核運動，加入植樹計劃等。他在日本2011年3．11強震、福島核災後，穿著防護裝進入災區，為災民舉行音樂會。

樂韻撫人心 淡然看患癌

即使病魔纏身，坂本對音樂的熱情絲毫未減。他在今年1月17日71歲生日當天，發布新專輯《12》，收錄他在新冠疫情期間創作的12首新歌，繼續用音樂記錄感觸。

坂本在日本《新潮》雜誌曾寫下患病心情：「夏目漱石死於胃潰瘍，終年49歲。相比之下，即使在最初發現癌症的2014年去世，我也足夠長壽了。患上新癌症，如今迎來70歲，雖不知今後人生中還能看到多少次滿月升起，但算是難得活下來了，我希望能像敬愛的巴赫和德布西一樣創作音樂，直至最後一刻。」

（中央社）