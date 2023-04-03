配樂大師不敵癌魔享年71 反戰反核關注環保 坂本龍一生命終章堅持創作

世界的坂本 曾奪奧斯卡格林美

坂本龍一1952年1月17日生於東京，父親是知名日本文學編輯坂本一龜。日本傳媒Sponichi Annex報道，坂本3歲開始學習鋼琴，小學二年級時對德國古典音樂作曲家巴赫的音樂展現濃厚興趣，1974年東京藝術大學作曲科本科畢業，翌年在同校修讀碩士期間作為職業音樂人出道，1978年以鍵盤手和主唱身分與兩名隊友組成電子音樂樂團YMO，以使用電腦和合成器創作的嶄新及前衛音樂風格，在日本國內外都取得成功。

坂本其後憑日本名導大島渚1983年電影《戰場上的快樂聖誕》獲得英國電影電視藝術學院（BAFTA）作曲獎，之後憑1987年電影《末代皇帝溥儀》獲得奧斯卡金像獎最佳原創電影配樂，成為首名獲該獎的日本人，又曾獲得格林美獎等多個獎項。他在該兩套電影粉墨登場演出，亦奠定電影配樂大師地位。

音樂以外，坂本曾經歷3段婚姻，有4名子女。另外，他自學生時代已積極投身社會運動，生前所涉獵的議題包括反對日本修改和平憲法、環保、反日本音樂版權法等，當中以反核立場最著名，在2007年新潟縣柏崎刈羽核電站於地震後受損而參與反核運動。

上月初仍為保育森林寫請願信

2011年東日本大地震後，坂本持續公開批評核電。上月15日，與病魔搏鬥中的坂本在《東京新聞》上刊文批評日本核電政策，表示「民眾的記憶可能正在消逝，但核電站始終是危險的」。上月初，他仍為保育森林活動向東京都知事小池百合子寫請願信。

坂本2014年確診咽喉癌，當時有日本傳媒報道坂本因反核立場拒絕放射性治療，但仍接受其他方式治療。坂本宣布康復後，2020年6月再確診末期直腸癌，轉移至肺部，經手術及藥物治療擴散的癌細胞，去年12月播放的網上個人演奏會是最後的公開露面。坂本多個經理人公司昨天發表共同聲明，指坂本在治療直腸癌期間只要身體狀况許可，都在住所的錄音室繼續創作，形容他在「最後日子都與音樂共存」。聲明最後引用坂本生前喜愛、源自有「醫學之父」之稱的古希臘醫師希波克拉底（Hippocrates）的拉丁語格言「藝術千秋，人生朝露」（Ars longa, Vita brevis），與一眾樂迷共同緬懷他。

（綜合報道）