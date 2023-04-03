被控美化俄軍侵略 烏國東正教士軟禁

烏克蘭國家安全局（SBU）指都主教帕夫洛（Metropolitan Pavlo）涉嫌為俄軍侵烏辯護、美化俄軍，並「違背公民的種族、民族、區域及宗教平等」，當天搜查他的住所，將帕夫洛押到法庭應訊。SBU局長馬柳克（Vasyl Maliuk）聲明批評俄羅斯利用宗教「作政治宣傳，分化烏克蘭社會」。

帕夫洛於庭後稱自己「沒有作任何事」，認為事件是基於「政治命令」。烏媒前天播放帕夫洛發表的聲明，表明譴責俄羅斯及其總統普京攻擊烏克蘭。

UOC是烏克蘭第二大教會，去年5月雖稱已與支持俄軍侵烏的母會「俄羅斯東正教會」斷絕關係，但兩者被指仍藕斷絲連，UOC為莫斯科充當內應，基輔當局因而追查。當局最近向住在「基輔洞窟修道院」的UOC僧侶發驅逐令，寬限期上周三（3月29日）屆滿，但僧侶拒絕撤離，前天有數十名支持及反對UOC的示威者分別在院外聚集。UOC自去年初起有61名神職人員捲入官司，其中7人被判有罪。

外長通話 美促俄釋放《華日》記者

另外，美國國務院周日（2日）表示，國務卿布林肯當日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，促請釋放及公平對待上周三於葉卡捷琳堡被捕的美國公民兼《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich），亦要求俄方釋放另一名被拘留的美國人惠蘭。布林肯與拉夫羅夫亦討論了建立容許外交使團開展工作的環境之重要。

（法新社/路透社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）