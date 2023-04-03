朝核配備神速指揮系統惹憂 美智庫衛星圖 指輕水式反應堆將竣工

監察朝鮮動向的「北緯38度」（38 North）網站表示，從3月3日和3月17日的商用衛星圖片可見，寧邊有一座實驗型輕水反應堆（ELWR），而反應堆的泵房附近有排水，可能跟測試反應堆冷卻系統有關，意味該輕水反應堆可能即將竣工、快將啟動。

回應金正恩「擴產令」

工人又在輕水反應堆附近開始建造長42米、寬15米的建築物地基。那兒於今年2月動土，最低層約有20個房間。從位置來看，可能給負責運作反應堆職員做宿舍，或供研究、工程等用。

此外，寧邊2021年7月啟用的5兆瓦反應堆繼續運作中，周邊有動工興建用來存放「乏燃料」建築物的工程，似乎意在擴大提煉濃縮鈾的能力。

網站寫道：「這些發展看來，印證了金正恩最近提出增加生產可裂變物質以擴大核武庫存的指示。」韓國國防部2月16日發表的《2022國防白皮書》提到，推測朝鮮通過核燃料再處理而存有70餘公斤鈈、通過濃縮鈾系統獲得「相當數量」的高濃縮鈾。

朝中社上周二報道，金正恩上周一（3月27日）視察核武設施和微型化核彈，下達大規模擴大「武器級核材料」產量、加緊製造不同威力核武的命令。金正恩表示，通過模擬核反擊綜合戰術訓練，嚴格驗證了「國家核武器綜合管理體系『核扳機』」的科學性、可靠性、安全性，朝鮮準備好「隨時隨地」使用核武。

朝官媒首提「核武綜合管理體系」

韓聯社報道，這是朝鮮官媒首次提及「國家核武器綜合管理體系」。韓國科學技術政策研究院名譽研究委員李春根（音譯）等專家判斷，那似乎指朝鮮開發了把金正恩國務委員長辦公室內所設「核按鈕」，與東部、西部、中部戰線部署的戰術核運用部隊、核武器研究所、導彈總局等結合為一的「C4I系統」。軍事專家稱「C4I系統」為「現代軍隊的神經中樞、兵力倍增器」（見另稿）。它使前線單位能迅速執行金正恩「隨時隨地」下達的指令及確保核武器俱在嚴格控制下。

韓國的導彈火箭專家張永勤（譯音）表示，國際對朝鮮擁核的一大憂慮是，朝鮮遇到突發事情時，可能有「沒有權限人士」啟用核武。他認為朝鮮表示驗證過核扳機，是讓國際知道它有確保管理機制。

（韓聯社/法新社）