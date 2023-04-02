日笑容教育抗「脫口罩焦慮」 慣靠遮臉掩飾缺點不安 兒童青少年影響尤其嚴重

如「臉上內衣」 脫去感恐懼尷尬

3月一個周日早上，約20人齊集在橫濱一間教室裏，各自望着鏡子，聽從指示活動臉頰、嘴巴，做出各種表情，為的就是練習展露笑容。這間由著名電台主持川野惠子創辦的教室「笑容教育」，自2017年起致力推廣笑容對個人身心各方面的益處，並設立教室指導學員如何藉由笑容與人正面交流。川野向《日本時報》稱，自去年底政府開始放寬戴口罩指引後，報名參加笑容教室的個人與機構便較往年同期急增3倍。74歲學員宮本京子直言，不論如何努力都難以展露出理想的笑容，「我想那是因為脫下口罩令人有點恐懼與羞澀，而且人們戴上口罩太久了，也許已忘記朋友的長相，下半張臉的模樣太難以預料」。

日本於3月13日解除口罩令，交由民眾自行決定是否佩戴，但佩戴人數似乎未見顯著變化。日本電視台於3月27日在人潮繁忙的東京車站一帶運用人工智能（AI）分析，顯示戴口罩者約佔89.7%，較5日前同時段相若。《讀賣新聞》今年2月的調查亦顯示，六成受訪者稱會盡可能戴口罩，有受訪者稱由於疫情尚未平息，亦有人稱口罩已猶如「臉上的內衣」，脫下感覺尷尬。

港八成中小學生續戴 台成社會慣例

脫口罩焦慮問題不限於日本，例如實施口罩令近1000日、上月1日解禁的香港，仍有不少市民繼續戴口罩，部分中小學更有八成學生續戴。香港理工大學應用社會科學系助理教授許沛鴻向《金融時報》稱，縱然已有逾93%港人接種新冠疫苗，但仍有可能因憂慮感染或希望自行掌控防疫而續戴口罩。台灣國立屏東大學公民教育專家簡成熙亦稱，2003年SARS一疫後，以口罩保護自身與他人已成正面社會慣例，估計台灣自2月分階段放寬限制後仍有約30%至50%人戴口罩。

加拿大滑鐵盧大學心理學教授莫斯科維奇（David Moscovitch）2021年曾發表研究，民眾在放寬戴口罩要求後對脫下口罩感覺不自在，除了擔心感染，對於復常後不同的社會規範感不確定，例如脫下口罩或與人近距離接觸是否合宜，亦與人們擔心失去掩飾社交技巧欠佳或外貌缺點的屏障有關。這些情况會導致社交焦慮，並傾向繼續依賴口罩遮擋自己減輕壓力。

美國特拉華大學臨床心理學家舒凱－布拉德利（Sophia Choukas-Bradley）向《紐約時報》指出，對口罩依賴在開始建立個人形象的青少年尤其顯著，他們關心別人對自己脫下口罩的新形象有何看法多於續戴口罩的不便，亦擔憂展現真樣會遭羞辱，外界有需要正視他們的憂慮。日本兒童精神科醫生山口有紗亦稱，兒童同樣會因突然改變習慣產生壓力，例如擔心遭欺凌等而拒上學，強制兒童脫口罩恐造成心理創傷，重要是讓兒童及青少年在心理上預備好改變，並在過渡期提供支援。

（日本時報/金融時報/紐約時報）

（環球熱話）